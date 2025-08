Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas é campeã geral masculina dos Jogos Abertos de Cambé 2025

A equipe Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas conquistou o título de campeã geral masculina dos Jogos Abertos de Cambé (JACS) 2025, somando expressivos 177 pontos ao longo da competição.

A edição deste ano reuniu atletas de diferentes bairros e projetos esportivos da cidade em dezenas de modalidades, promovendo o espírito esportivo e a integração entre os participantes. O evento é uma realização da Prefeitura de Cambé por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

🏆 Classificação Geral – JACS 2025

1️⃣ Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas – 177 pontos

2️⃣ Hauly Combat Team – 84 pontos

3️⃣ Golden Runners Team – 49 pontos

🏃 Modalidades e Destaques

A equipe campeã teve forte desempenho em diversas categorias, como futsal, cabo de guerra, sinuca, vôlei, xadrez, truco, entre outras. A Hauly Combat Team se destacou nas lutas, como jiu-jitsu, taekwondo e kickboxing, garantindo a segunda colocação no geral.

Já a Golden Runners Team levou o nome ao pódio especialmente no atletismo masculino e feminino, com vitórias consistentes nas provas de pista.

🏅 Espírito esportivo e incentivo à comunidade

Mais do que uma competição, os Jogos Abertos de Cambé são uma vitrine do talento esportivo local e uma oportunidade de incentivar o convívio comunitário através do esporte.

A Secretaria de Esportes agradeceu o envolvimento de todas as equipes, atletas e voluntários, destacando o sucesso do evento como resultado do empenho coletivo.

🥇🥈🥉 Conheça os vencedores por modalidade — primeiros, segundos e terceiros colocados.



🏃‍♂️ Atletismo – Masculino

1º – Golden Runners Team

2º – P.M. Ibiporã

3º – Vêneto

🏃‍♀️ Atletismo – Feminino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Golden Runners Team

3º – Vêneto

🤼 Cabo de Guerra – Masculino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Conveniência Giga Beer

3º – Hauly Combat Team

🤼 Cabo de Guerra – Feminino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Cambé Vôlei / Arla32 Ecobrilho – Limpbrilho

3º – Fisiomais / Cambé Vôlei

⚽ Futsal – Masculino

1º – Adriano Pinturas / DVM City / Recanto Carneiro Paiva

2º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

3º – Inovare F.C.

⚽ Futsal – Feminino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Squad Futsal Feminino

3º – Sem Limites / DVM

🤾 Handebol – Masculino

1º – Ibiporã

2º – Hauly Combat Team B

3º – Prado Ferreira

🤾 Handebol – Feminino

1º – Uraí

2º – Apucarana – HCA

3º – Philia Handebol Master

🥋 Jiu-Jitsu – Masculino

1º – Hauly Combat Team

2º – Checkmat Londrina

3º – Brazilian Power

🥋 Jiu-Jitsu – Feminino

1º – Hauly Combat Team

2º – Checkmat Londrina

3º – Brazilian Power

🥊 Kickboxing – Masculino

1º – Alcatéia Kickboxing

2º – CT Defu Monteiro

3º – CT Bruno Silva / LPD

🥊 Kickboxing – Feminino

1º – CT Defu Monteiro

2º – Alcatéia Kickboxing

🥋 Taekwondo – Masculino

1º – Mizokami

2º – Souza Taekwondo Team

3º – RV Team / CT André Almeida

🥋 Taekwondo – Feminino

1º – Mizokami

2º – Souza Taekwondo Team

3º – RV Team / CT André Almeida

🃏 Truco – Duplas – Masculino

1º – Coronel Bar “C” / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Manchester

3º – TDM

🃏 Truco – Duplas – Feminino

1º – Golden Runners Team

2º – Coronel Bar “B” / Metal Tek / Adriano Pinturas

3º – Manaro Sollar Tintas

🏐 Voleibol – Masculino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Premier / V8 – Exquadrilha do Fumaça

3º – Seven “A” Voleibol

🏐 Voleibol – Feminino

1º – Arsenal F.C.

2º – VII de Abril

3º – Cambé Vôlei / Arla32 Ecobrilho – Limpbrilho

🏖️ Vôlei de Praia – Dupla – Masculino

1º – Coronel Bar “B” / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Bloqueio Emocional

3º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

🏖️ Vôlei de Praia – Dupla – Feminino

1º – Arsenal F.C.

2º – La Máfia

3º – Fisiomais / Cambé Vôlei

🏖️ Vôlei de Praia – 4×4 – Masculino

1º – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Bloqueio Emocional

3º – Acqua Voleibol

🎱 Sinuca – Individual – Masculino

1º – Edson Thiago – Coronel Bar “C” / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Eduardo Buck – Manaro Sollar Tintas

3º – Benedito Chagas – Coronel Bar “D” / Metal Tek / Adriano Pinturas

🎱 Sinuca – Individual – Feminino

1º – Brenda Loni – Coronel Bar “B” / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Tais Camargo – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

♟️ Xadrez – Masculino

1º – William Ribeiro da Silva – Souza Taekwondo Team

2º – Caio Palma Cardoso – Hauly Combat Team

3º – David Souza de Oliveira – Souza Taekwondo Team / Pedro Fernandes Di Lorenzo – Avulso

♟️ Xadrez – Feminino

1º – Vanessa Chagas – Coronel Bar / Metal Tek / Adriano Pinturas

2º – Maria Vitória M. dos Passos – Golden Runners Team