Incêndio destrói residência no Jardim Campos Verdes em Cambé e mobiliza solidariedade

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Rua Monte Reis, número 56, no Jardim Campos Verdes, em Cambé (PR), na noite de domingo (3). A casa era habitada por Emily, uma jovem mãe que morava sozinha com seu filho de sete meses, identificado como Brian.

De acordo com informações repassadas pelo sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, a residência — construída com materiais recicláveis, madeira de baixa densidade e tintas inflamáveis — foi totalmente consumida pelas chamas em poucos minutos, dificultando qualquer tentativa de contenção. A rápida propagação do fogo se deve ao perfil construtivo do imóvel, comum em áreas de maior vulnerabilidade social.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou rapidamente ao local. No entanto, ao chegar, a equipe já encontrou a casa completamente tomada pelo fogo, sem possibilidade de salvamento de bens. Os esforços dos bombeiros se concentraram na contenção das chamas para evitar que se alastrassem para casas vizinhas, localizadas a apenas um metro e meio de distância.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas. Emily e o bebê não estavam na residência no momento do incêndio. Segundo relato da moradora, o fogo começou subitamente enquanto ela havia saído, e vizinhos a alertaram sobre o ocorrido. Ao retornar, encontrou tudo destruído.

Emily perdeu todos os seus pertences: roupas, móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos e itens do bebê, como fraldas, roupas, cobertores e até o carrinho infantil. A única coisa que restou intacta foi o botijão de gás.

Pedido de ajuda

Abalada com a perda total dos bens, Emily fez um apelo por ajuda através do Portal Cambé. Quem desejar contribuir pode levar doações diretamente ao endereço:

📍 Rua Monte Reis, nº 56 – Jardim Campos Verdes – Cambé/PR

Também é possível realizar doações financeiras via PIX, diretamente no CPF da moradora:

🔑 PIX: 131.137.199-09 (Emily)

As doações de roupas, cobertores, fraldas, móveis, alimentos e utensílios básicos são bem-vindas para que Emily e seu filho possam recomeçar.

A situação destaca a vulnerabilidade de famílias que vivem em habitações precárias e reforça a importância da mobilização comunitária em momentos de emergência. A moradora agradece antecipadamente qualquer forma de ajuda recebida.