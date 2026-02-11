quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Carnaval de Londrina 2026: Programação, Atrações e Estrutura

Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

Após anos sem eventos abertos ao público, Londrina sediará o Carnaval 2026 entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O evento, que ocorrerá no Anfiteatro do Zerão, contará com atrações musicais, espaços para crianças, praça de alimentação e toda infraestrutura necessária para segurança e acessibilidade.

Organização e Parcerias

O secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, anunciou a programação durante uma coletiva de imprensa. Após um processo de seleção, a Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná (ADETUNORP) foi escolhida para colaborar na organização do evento. As secretarias municipais apoiarão na infraestrutura, segurança, trânsito e limpeza.

Eventos em Toda a Cidade

Além do Carnaval no Zerão, Londrina terá mais de 50 eventos espalhados por todas as regiões, oferecendo atividades para diferentes públicos, incluindo crianças e mulheres. A diversidade de eventos reforça a tradição e a importância do Carnaval para a cidade.

Atrações e Facilidades

A praça de alimentação abrirá às 13h do dia 13, com 30 expositores oferecendo uma variedade de comidas e bebidas. Atividades recreativas e brinquedos infláveis estarão disponíveis para as crianças. A Secretaria de Saúde montará estandes com informações sobre saúde e prevenção de doenças, além de uma ambulância do SAMU para emergências.

Preparativos e Serviços

Equipes da Londrina Iluminação e da CMTU intensificaram a limpeza e organização do Zerão antes do evento. Uma linha de ônibus exclusiva facilitará o acesso ao local, conectando o Terminal Central ao Zerão durante os dias de Carnaval.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

Artigo anterior
Estado Anuncia Criação de Hub de Inovação na Fronteira com Paraguai
Próximo artigo
Banco do Brasil Registra Lucro de R$ 20,68 Bilhões em 2025
