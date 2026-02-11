quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Banco do Brasil Registra Lucro de R$ 20,68 Bilhões em 2025

Destaques
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil anunciou um lucro líquido ajustado de R$ 20,685 bilhões em 2025, representando uma queda de 45,4% em comparação ao ano anterior. Esta redução foi atribuída principalmente às novas regras contábeis e ao aumento da inadimplência.

Desempenho no Quarto Trimestre

Entre outubro e dezembro, o Banco do Brasil alcançou um lucro de R$ 5,742 bilhões, uma diminuição de 47,2% em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, houve um aumento de 51,7% quando comparado ao terceiro trimestre do mesmo ano.

Impacto das Novas Regras Contábeis

Desde janeiro de 2025, uma resolução do Conselho Monetário Nacional alterou a contabilidade das instituições financeiras, afetando as provisões para perdas e o reconhecimento de receitas e despesas. Essas mudanças resultaram na não consideração de R$ 1 bilhão em receitas de crédito.

Inadimplência em Alta

A inadimplência subiu para 5,17% no final de 2025, com destaque para o setor do agronegócio e a linha de cartões de crédito. No agronegócio, o índice alcançou 6,09%, enquanto a carteira de pessoas físicas fechou o ano com 6,56%.

Crescimento do Crédito

Apesar dos desafios, o Banco do Brasil ampliou sua carteira de crédito em 2025, atingindo R$ 1,296 trilhão. O crédito para pessoas físicas cresceu 7,6%, e novas modalidades, como o crédito consignado para trabalhadores CLT, foram lançadas.

Receitas e Despesas

As receitas de prestação de serviços totalizaram R$ 34,813 bilhões, uma queda de 1,9% em relação a 2024. Já as despesas administrativas aumentaram 5,1%, impulsionadas por reajustes salariais e investimentos em tecnologia.

Projeções para 2026

Para 2026, o Banco do Brasil projeta um lucro líquido ajustado entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões, com crescimento na carteira de crédito e nas receitas de prestação de serviços. As despesas administrativas devem crescer entre 5% e 9%.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

