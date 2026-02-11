quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Estado Anuncia Criação de Hub de Inovação na Fronteira com Paraguai

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read
Estado planeja criação de Hub Binacional de Inovação com o Paraguai para projetos na fronteir...

Em uma iniciativa pioneira, o estado formalizou um Protocolo de Intenções com a Universidad Nacional del Este, no Paraguai, visando a criação de um Hub de Inovação na região de fronteira. Este projeto tem como objetivo transformar a área em um território-laboratório de inovação aplicada, facilitando a conversão de conhecimento científico em soluções práticas para governos, setor produtivo e sociedade.

Parceria Internacional

A colaboração entre a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial e a instituição paraguaia busca integrar esforços para fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico na região. A expectativa é que essa parceria crie um ambiente propício à inovação, beneficiando diretamente a economia local e promovendo o intercâmbio de conhecimento entre os dois países.

Benefícios Esperados

Com a implementação do Hub de Inovação, espera-se uma série de benefícios, incluindo o fortalecimento da infraestrutura tecnológica, a criação de novos empregos e o aumento da competitividade regional. Além disso, a iniciativa pretende estimular o empreendedorismo e atrair investimentos, consolidando a região como um polo de inovação.

Próximos Passos

Os próximos passos incluem a definição de um cronograma detalhado para a implementação do Hub e a identificação de áreas prioritárias para o desenvolvimento de projetos. As autoridades envolvidas estão otimistas com o potencial transformador da iniciativa e planejam realizar workshops e seminários para engajar a comunidade local e internacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

