quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
5.1kmh
40 %
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
33 °
seg
25 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Lula Participará de Eventos Carnavalescos em Recife, Salvador e Rio

Politica
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Sérgio Bernardo/Arquivo/PCR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará Recife, Salvador e Rio de Janeiro durante o feriado de Carnaval, conforme confirmado pelo Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11). A primeira parada será no Recife, onde Lula desembarca na noite de sexta-feira (13), vindo de Brasília.

Agenda em Recife

No sábado de manhã, Lula participará do desfile do bloco Galo da Madrugada, um dos maiores eventos carnavalescos do mundo, atraindo mais de 2 milhões de foliões no centro do Recife. O presidente estará acompanhado pelo prefeito João Campos e a governadora Raquel Lyra.

Visita a Salvador

Ainda no sábado, Lula viajará para Salvador. Na capital baiana, ele assistirá ao desfile dos trios elétricos em um camarote oficial, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e outros aliados políticos.

Participação no Carnaval do Rio

No Rio de Janeiro, Lula acompanhará o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Ele assistirá especialmente à apresentação da Acadêmicos de Niterói, que homenageia sua trajetória de vida pública. O prefeito Eduardo Paes estará presente, junto com parlamentares e aliados.

Programação e Viagem Internacional

A programação completa ainda não foi divulgada, mas espera-se que Lula retorne a Brasília na segunda-feira (16). Na terça-feira (17), ele partirá para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, programada para ocorrer entre 18 e 24 de fevereiro.

Procedimento Dermatológico

A Secretaria de Comunicação Social informou que uma mancha no couro cabeludo do presidente, observada durante um evento, é resultado de um procedimento dermatológico para remover uma queratose. A intervenção ocorreu em São Paulo e durou cerca de dois minutos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Stefani e Dabrowski Avançam às Quartas do WTA 1000 de Doha
Próximo artigo
Estado Anuncia Criação de Hub de Inovação na Fronteira com Paraguai
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress