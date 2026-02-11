O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará Recife, Salvador e Rio de Janeiro durante o feriado de Carnaval, conforme confirmado pelo Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11). A primeira parada será no Recife, onde Lula desembarca na noite de sexta-feira (13), vindo de Brasília.

Agenda em Recife

No sábado de manhã, Lula participará do desfile do bloco Galo da Madrugada, um dos maiores eventos carnavalescos do mundo, atraindo mais de 2 milhões de foliões no centro do Recife. O presidente estará acompanhado pelo prefeito João Campos e a governadora Raquel Lyra.

Visita a Salvador

Ainda no sábado, Lula viajará para Salvador. Na capital baiana, ele assistirá ao desfile dos trios elétricos em um camarote oficial, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e outros aliados políticos.

Participação no Carnaval do Rio

No Rio de Janeiro, Lula acompanhará o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Ele assistirá especialmente à apresentação da Acadêmicos de Niterói, que homenageia sua trajetória de vida pública. O prefeito Eduardo Paes estará presente, junto com parlamentares e aliados.

Programação e Viagem Internacional

A programação completa ainda não foi divulgada, mas espera-se que Lula retorne a Brasília na segunda-feira (16). Na terça-feira (17), ele partirá para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, programada para ocorrer entre 18 e 24 de fevereiro.

Procedimento Dermatológico

A Secretaria de Comunicação Social informou que uma mancha no couro cabeludo do presidente, observada durante um evento, é resultado de um procedimento dermatológico para remover uma queratose. A intervenção ocorreu em São Paulo e durou cerca de dois minutos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br