A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski garantiu vaga nas quartas de final do torneio WTA 1000 de Doha, no Catar. Elas conquistaram a classificação na quarta-feira (11), ao vencerem a parceria composta pela russa Liudmila Samsonova e a tcheca Marie Bouzkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/4.
Desempenho e Próximos Desafios
As tenistas Stefani e Dabrowski, semifinalistas do Aberto da Austrália deste ano, voltam a competir na quinta-feira (12), às 9h (horário de Brasília). Elas enfrentarão a taiwanesa Hao-Ching Chang e a dinamarquesa Clara Tauson, que avançaram após derrotar as russas Diana Shnaider e Alexandra Panova por 6/1 e 6/3.
Vitória e Expectativas
A vitória sobre a dupla Samsonova-Bouzkova foi a segunda das brasileiras em Doha. Na estreia, realizada no último domingo (8), Stefani e Dabrowski venceram Irina Khromacheva, da Rússia, e Aldila Sutjiadi, da Indonésia, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2).
João Fonseca em Buenos Aires
No mesmo dia, o tenista carioca João Fonseca, atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, inicia sua busca pelo bicampeonato. Fonseca, número 33 do mundo, enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, número 71 do ranking, em sua estreia no torneio.