quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
5.1kmh
40 %
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
33 °
seg
25 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Stefani e Dabrowski Avançam às Quartas do WTA 1000 de Doha

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski garantiu vaga nas quartas de final do torneio WTA 1000 de Doha, no Catar. Elas conquistaram a classificação na quarta-feira (11), ao vencerem a parceria composta pela russa Liudmila Samsonova e a tcheca Marie Bouzkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/4.

Desempenho e Próximos Desafios

As tenistas Stefani e Dabrowski, semifinalistas do Aberto da Austrália deste ano, voltam a competir na quinta-feira (12), às 9h (horário de Brasília). Elas enfrentarão a taiwanesa Hao-Ching Chang e a dinamarquesa Clara Tauson, que avançaram após derrotar as russas Diana Shnaider e Alexandra Panova por 6/1 e 6/3.

Vitória e Expectativas

A vitória sobre a dupla Samsonova-Bouzkova foi a segunda das brasileiras em Doha. Na estreia, realizada no último domingo (8), Stefani e Dabrowski venceram Irina Khromacheva, da Rússia, e Aldila Sutjiadi, da Indonésia, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2).

João Fonseca em Buenos Aires

No mesmo dia, o tenista carioca João Fonseca, atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, inicia sua busca pelo bicampeonato. Fonseca, número 33 do mundo, enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, número 71 do ranking, em sua estreia no torneio.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Solenidade Marca Nova Liderança no Comando de Policiamento Especializado da PMPR
Próximo artigo
Lula Participará de Eventos Carnavalescos em Recife, Salvador e Rio
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress