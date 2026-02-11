quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Solenidade Marca Nova Liderança no Comando de Policiamento Especializado da PMPR

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Sgt. Soldi

A Polícia Militar do Paraná realizou uma cerimônia formal para a passagem de comando do Comando de Policiamento Especializado (CPE) no Quartel do Comando-Geral. O evento reuniu o Comandante-Geral, Coronel Jefferson Silva, o Subcomandante-Geral, Coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, além de oficiais, praças, familiares e autoridades civis e militares.

Transmissão de Comando

O Coronel Emidio Angelotti transmitiu o cargo ao Tenente-Coronel Rogério Gomes Pitz, que assumiu como Comandante Interino do CPE. O ato seguiu o protocolo militar, incluindo o gesto tradicional de entrega do comando diante da Bandeira Nacional, um símbolo máximo de compromisso com a pátria e a missão institucional.

Funções e Responsabilidades do CPE

Criado em 30 de agosto de 2021, o CPE coordena policiamentos especializados em todo o Paraná. Entre as unidades subordinadas estão o Regimento de Polícia Montada, o Batalhão de Polícia Rodoviária, e outras que desempenham funções específicas dentro da estrutura operacional da PMPR.

Legado e Continuidade

Durante sua gestão, o Coronel Emidio Angelotti focou na excelência operacional e na integração das unidades especializadas. Agora, o Tenente-Coronel Rogério Gomes Pitz dará continuidade aos projetos existentes, reforçando a atuação especializada da corporação.

Pronunciamentos e Reconhecimento

A cerimônia incluiu a leitura dos atos de exoneração e nomeação, ambos assinados pelo Coronel Jefferson Silva, e um elogio ao Coronel Angelotti por sua dedicação. Os comandantes também realizaram uma revista à tropa, simbolizando a continuidade da missão institucional.

Declarações e Desfile

Em seu discurso, o Coronel Angelotti expressou gratidão pelo período à frente do CPE, enquanto o Coronel Jefferson Silva agradeceu pelo compromisso demonstrado. O evento foi concluído com o tradicional desfile da tropa em continência ao novo comandante, reafirmando os valores de hierarquia e disciplina.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

