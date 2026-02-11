quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Prazo do Edital Qualifica Paraná é Prorrogado até 15 de Abril

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
SEEC prorroga prazo de execução do Edital Qualifica ParanáFoto: Anderson Tozato/SEEC

A Secretaria de Cultura anunciou a prorrogação do prazo de execução do Edital Qualifica Paraná, anteriormente previsto para terminar em 14 de fevereiro. A nova data estipulada para a conclusão dos projetos é 15 de abril, oferecendo mais tempo para os proponentes desenvolverem suas propostas.

Impacto da Prorrogação

A extensão do prazo beneficia os participantes ao proporcionar um período adicional para a execução das atividades previstas em seus projetos. Essa decisão visa garantir que todas as iniciativas sejam concluídas com a qualidade esperada.

Procedimentos de Prestação de Contas

Após o término do novo prazo de 15 de abril, os proponentes terão até 30 dias para enviar a prestação de contas de seus projetos, assegurando a transparência e a correta utilização dos recursos recebidos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
Anvisa Aprova Ampliação de Uso da Vacina contra HPV para Prevenir Mais Tipos de Câncer
Solenidade Marca Nova Liderança no Comando de Policiamento Especializado da PMPR
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

