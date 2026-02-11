A Secretaria de Cultura anunciou a prorrogação do prazo de execução do Edital Qualifica Paraná, anteriormente previsto para terminar em 14 de fevereiro. A nova data estipulada para a conclusão dos projetos é 15 de abril, oferecendo mais tempo para os proponentes desenvolverem suas propostas.

Impacto da Prorrogação

A extensão do prazo beneficia os participantes ao proporcionar um período adicional para a execução das atividades previstas em seus projetos. Essa decisão visa garantir que todas as iniciativas sejam concluídas com a qualidade esperada.

Procedimentos de Prestação de Contas

Após o término do novo prazo de 15 de abril, os proponentes terão até 30 dias para enviar a prestação de contas de seus projetos, assegurando a transparência e a correta utilização dos recursos recebidos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br