Anvisa Aprova Ampliação de Uso da Vacina contra HPV para Prevenir Mais Tipos de Câncer

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou uma nova indicação terapêutica para a vacina Gardasil 9, ampliando sua utilização para a prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço associados ao HPV.

Nova Indicação da Gardasil 9

Anteriormente, a vacina era recomendada para prevenir cânceres do colo do útero, vulva, vagina, ânus, além de lesões pré-cancerosas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo HPV. Com a nova aprovação, a vacina pode ser aplicada em crianças, homens e mulheres na faixa etária de 9 a 45 anos.

Importância da Imunização Precoce

A Anvisa orienta que a imunização ocorra antes do início da vida sexual, visto que o HPV é transmitido principalmente por meio de relações sexuais. A nova indicação baseia-se na prevenção da infecção persistente por tipos de HPV oncogênicos, apontados como principais responsáveis por esses tipos de câncer, além de comprovar uma resposta imunológica eficaz contra esses vírus.

Impactos da Vacinação

Estudos indicam que a vacinação contra o HPV tem contribuído para a diminuição de internações por doenças relacionadas ao vírus, destacando a importância de ampliar o uso da Gardasil 9 para prevenir ainda mais tipos de câncer associados ao HPV.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

