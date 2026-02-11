Capotamento é registrado na Avenida Inglaterra em Cambé durante horário de almoço

📍 Acidente envolveu colisão com veículo estacionado; condutora sofreu apenas ferimentos leves

Um capotamento foi registrado na Avenida Inglaterra, em Cambé, praticamente no horário de almoço desta quarta-feira. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações repassadas pelo subtenente De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o acidente foi uma colisão seguida de capotamento. A jovem que conduzia o veículo relatou que sofreu um mal súbito enquanto dirigia. Segundo o relato, ela passou mal e, ao recobrar a consciência, percebeu que o carro já estava capotado, com as rodas para cima.

No momento do atendimento, a condutora estava consciente e orientada, apresentando apenas lesões superficiais. Apesar do susto, ela não quis ser encaminhada ao hospital, permanecendo no interior da ambulância apenas para se acalmar, já que estava bastante nervosa. Familiares foram acionados e se deslocaram até o local.

O outro veículo envolvido na colisão estava estacionado corretamente na via. Após a batida lateral, o carro conduzido pela jovem acabou capotando na sequência. Segundo os bombeiros, o trecho da Avenida Inglaterra onde ocorreu o acidente é uma reta bem sinalizada, com pista larga, sendo raro o registro de ocorrências desse tipo no local. O capotamento foi considerado uma fatalidade.

Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas posteriormente, ajudam a compreender a dinâmica do acidente. As causas seguem sendo apuradas.

🚑 Situação da vítima

Condutora consciente e orientada

Ferimentos leves e superficiais

Recusou encaminhamento hospitalar

📰 As informações seguem sendo acompanhadas pelo Portal Cambé.

