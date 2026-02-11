quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
5.1kmh
40 %
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
33 °
seg
25 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Capotamento é registrado na Avenida Inglaterra em Cambé durante horário de almoço

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

📍 Acidente envolveu colisão com veículo estacionado; condutora sofreu apenas ferimentos leves

Um capotamento foi registrado na Avenida Inglaterra, em Cambé, praticamente no horário de almoço desta quarta-feira. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações repassadas pelo subtenente De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, o acidente foi uma colisão seguida de capotamento. A jovem que conduzia o veículo relatou que sofreu um mal súbito enquanto dirigia. Segundo o relato, ela passou mal e, ao recobrar a consciência, percebeu que o carro já estava capotado, com as rodas para cima.

No momento do atendimento, a condutora estava consciente e orientada, apresentando apenas lesões superficiais. Apesar do susto, ela não quis ser encaminhada ao hospital, permanecendo no interior da ambulância apenas para se acalmar, já que estava bastante nervosa. Familiares foram acionados e se deslocaram até o local.

O outro veículo envolvido na colisão estava estacionado corretamente na via. Após a batida lateral, o carro conduzido pela jovem acabou capotando na sequência. Segundo os bombeiros, o trecho da Avenida Inglaterra onde ocorreu o acidente é uma reta bem sinalizada, com pista larga, sendo raro o registro de ocorrências desse tipo no local. O capotamento foi considerado uma fatalidade.

Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas posteriormente, ajudam a compreender a dinâmica do acidente. As causas seguem sendo apuradas.

🚑 Situação da vítima

  • Condutora consciente e orientada
  • Ferimentos leves e superficiais
  • Recusou encaminhamento hospitalar

📰 As informações seguem sendo acompanhadas pelo Portal Cambé.

🤝 Oferecimento: Clínica de Podologia Cambé
🛏️ Apoio neste vídeo: Eco Flex – Os melhores colchões de Cambé

110
spot_img
Artigo anterior
Medidas de Segurança Elétrica Durante o Carnaval
Próximo artigo
Anvisa Aprova Ampliação de Uso da Vacina contra HPV para Prevenir Mais Tipos de Câncer
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress