quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
24.4 ° C
24.4 °
24.4 °
83 %
5.1kmh
40 %
qui
29 °
sex
30 °
sáb
31 °
dom
33 °
seg
25 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Medidas de Segurança Elétrica Durante o Carnaval

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Carnaval em segurança exige cuidados com a rede elétrica, alerta CopelFoto: PMPR

Com a chegada do Carnaval, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) alerta para a importância de cuidados especiais ao planejar eventos que envolvam trios elétricos. A proximidade com a rede elétrica pode representar riscos significativos se precauções não forem tomadas.

Planejamento de Roteiros

Um dos principais pontos destacados pela Copel é o planejamento do itinerário dos trios elétricos. Este deve ser feito com antecedência, evitando ruas estreitas e arborizadas que possam representar perigo devido à proximidade com cabos elétricos.

Segurança com Cabos Aéreos

É crucial que trios elétricos não trafeguem sob cabos aéreos e, sob nenhuma circunstância, tentem tocar ou suspendê-los utilizando qualquer tipo de objeto. Tal ação pode resultar em acidentes graves.

Educação e Conscientização

A Copel reforça a necessidade de educar e conscientizar organizadores e participantes sobre os riscos associados à rede elétrica durante as festividades, garantindo assim um Carnaval seguro para todos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
TJSP Apela ao STF Contra Suspensão de Benefícios a Servidores
Próximo artigo
Capotamento é registrado na Avenida Inglaterra em Cambé durante horário de almoço
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress