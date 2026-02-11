Com a chegada do Carnaval, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) alerta para a importância de cuidados especiais ao planejar eventos que envolvam trios elétricos. A proximidade com a rede elétrica pode representar riscos significativos se precauções não forem tomadas.

Planejamento de Roteiros

Um dos principais pontos destacados pela Copel é o planejamento do itinerário dos trios elétricos. Este deve ser feito com antecedência, evitando ruas estreitas e arborizadas que possam representar perigo devido à proximidade com cabos elétricos.

Segurança com Cabos Aéreos

É crucial que trios elétricos não trafeguem sob cabos aéreos e, sob nenhuma circunstância, tentem tocar ou suspendê-los utilizando qualquer tipo de objeto. Tal ação pode resultar em acidentes graves.

Educação e Conscientização

A Copel reforça a necessidade de educar e conscientizar organizadores e participantes sobre os riscos associados à rede elétrica durante as festividades, garantindo assim um Carnaval seguro para todos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br