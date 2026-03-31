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Abril Verde 2026: Londrina promove ações de prevenção e segurança no trabalho

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 20:15

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A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), promove a campanha Abril Verde 2026, com foco na conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. A iniciativa, com o tema 'Segurança no trabalho começa com prevenção', busca atender às necessidades dos servidores, focando na prevenção de acidentes e doenças no ambiente profissional.

Abertura Oficial e Palestras

A abertura oficial acontece nesta quarta-feira, 1º de abril, às 14h, no auditório da Prefeitura de Londrina. O evento contará com a palestra 'Gestão de Pessoas: O impacto das relações na saúde mental dos servidores', ministrada por Diego Menão, especialista na área. A palestra é direcionada a secretários e servidores em cargos de chefia, abordando o impacto das relações de trabalho no bem-estar psicológico.

Programação de Cursos e Formações

Além da palestra de abertura, o Abril Verde oferece cursos e formações sobre biossegurança, direitos e deveres dos servidores, direção defensiva, entre outros. As atividades são ministradas por especialistas e parceiros como a CMTU e a CCR Rodovias, com turmas fechadas para cada setor e necessidade de inscrição prévia.

Prevenção e Saúde Mental

Kelly Roberta de Lima, Coordenadora de Segurança no Trabalho, destaca que as atividades foram planejadas conforme demandas da Diretoria de Saúde Ocupacional. Rodrigo Souza, secretário de Recursos Humanos, enfatiza que a prevenção deve incluir a saúde mental dos trabalhadores, essencial para diminuir a chance de acidentes.

Treinamento de Abandono de Área

Encerrando a programação, no dia 30 de abril, acontece o Treinamento de Abandono de Área na sede da Prefeitura. As turmas terão orientações sobre como agir em emergências, como incêndios e desabamentos, recebendo instruções práticas durante um simulado.

Redação Portal Cambé
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