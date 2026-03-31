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Paraná Se Destaca na Olimpíada Brasileira com 19 Medalhas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 20:29

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O Paraná conquistou um total de 19 medalhas na Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia, destacando-se como líder no evento. Os alunos paranaenses receberam quatro medalhas de ouro, sete de prata e oito de bronze, além de 18 menções honrosas.

Reconhecimento Estadual

O desempenho dos alunos foi reconhecido pelo Governo do Estado, que os homenageou em uma cerimônia especial. Essa conquista representa um aumento significativo em comparação com a edição anterior da olimpíada, realizada entre 2024 e 2025, quando o número de medalhistas do Paraná quase dobrou.

Impacto na Educação

A performance dos estudantes demonstra o avanço na educação e o incentivo à inovação e tecnologia no estado. As premiações reforçam a importância de investir em programas educacionais que promovam o desenvolvimento científico.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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