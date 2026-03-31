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INSS Antecipou 30 Mil Agendamentos em Mutirão Nacional

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de março de 2026 20:53

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu antecipar quase 30 mil agendamentos durante um mutirão realizado no último fim de semana, nos dias 28 e 29 de março. A ação ocorreu em todas as regiões do Brasil, com o objetivo de reduzir a fila de espera por exames de perícia médica e avaliações para a liberação de benefícios previdenciários e assistenciais.

Objetivo do Mutirão

O mutirão do INSS foi planejado para diminuir o tempo de espera dos segurados pelos serviços de perícia médica, essenciais para concessão de auxílios como o Auxílio por Incapacidade Temporária e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

Atendimentos por Região

A Região Nordeste liderou o número de atendimentos durante o mutirão, com um total de 13.652 agendamentos antecipados. Em seguida, vieram as regiões Sudeste com 7.687, Norte com 3.928, Centro-Oeste com 2.649 e Sul com 1.076 atendimentos.

Iniciativas para Regiões com Poucos Peritos

Em áreas com escassez de peritos, o INSS adotou a prática de teleatendimento. Nessa modalidade, os segurados comparecem a uma agência do INSS e realizam a perícia por videoconferência com um médico localizado em outra área.

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