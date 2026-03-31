Governo Lula Anuncia Medidas para Conter Preço do Diesel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta terça-feira que seu governo está adotando todas as medidas possíveis para controlar o aumento do preço do diesel no Brasil. A elevação dos preços do combustível, pressionada pela guerra no Irã, tem gerado preocupação devido ao seu impacto na inflação.

Impacto da Guerra no Irã

A guerra no Irã tem influenciado o aumento global do preço do petróleo, afetando diretamente o custo do diesel no Brasil, que importa cerca de 30% de seu consumo. A situação geopolítica instável também foi alvo de críticas de Lula, que responsabilizou as cinco maiores potências militares do mundo pela manutenção da paz global.

Medidas do Governo

O governo brasileiro planeja publicar uma medida provisória que estabelece um subsídio de R$ 1,20 por litro para o diesel importado. Este subsídio, dividido entre União e estados, visa frear a alta dos combustíveis e evitar desabastecimento. O custo total estimado da medida é de R$ 3 bilhões.

Monitoramento e Fiscalização

Lula destacou a importância da fiscalização por meio de órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público para garantir que as medidas adotadas surtam efeito e que o preço do diesel não sofra aumentos abusivos.

Cenário Internacional

Desde o início do conflito no Irã, o preço do barril de petróleo aumentou em 50%, agravando riscos ambientais e climáticos. A guerra, que já dura dois meses, continua sem sinais de resolução, mantendo a pressão sobre os mercados internacionais de energia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br