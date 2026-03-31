Itália Fora da Copa do Mundo Após Derrota para Bósnia nos Pênaltis

A Itália foi eliminada da Copa do Mundo, que será realizada no Canadá, México e Estados Unidos. A eliminação ocorreu após a derrota para a Bósnia nos pênaltis, por 4 a 1, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar no estádio Bilino Polje, em Zenica, nesta terça-feira (31).

Consequências da Derrota

Esta é a terceira vez consecutiva que a Itália, tetracampeã mundial, não participa de um Mundial de seleções, tendo também ficado fora nas edições de 2018 e 2022. Com a vitória, a Bósnia garantiu vaga no Grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça.

Outras Seleções Classificadas

Além da Bósnia, outras três seleções europeias confirmaram suas vagas na Copa do Mundo. A Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 e integrará o Grupo F, junto com Holanda, Japão e Tunísia. A Turquia garantiu sua participação ao vencer o Kosovo por 1 a 0, com um gol de Aktürkoglu, e estará no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

República Tcheca na Copa

A República Tcheca também assegurou sua vaga ao vencer a Dinamarca por 3 a 1 nos pênaltis, compondo o Grupo A da Copa, junto com México, África do Sul e Coreia do Sul.