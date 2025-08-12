terça-feira, agosto 12, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
15.4 ° C
15.4 °
15.4 °
44 %
1.5kmh
0 %
qua
26 °
qui
27 °
sex
25 °
sáb
27 °
dom
17 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Beleza na gravidez! Até onde as gestantes podem ir para se manterem bonitas?!

Bela MancheteDestaques
Emily Müller
Author: Emily Müller
4 min.read

Conversamos com o ginecolosgista e obstetra, Dr. Esteban Fabrício Guglielmi e com o cabeleireiro Marinho Coiffeur sobre os procedimentos ideiais durante toda a gestação

São tantas informações disponíveis na internet que muitas futuras mamães e gestantes- mesmo no início da gravidez, começam as pesquisas sobre o que pode e o que não pode em relação aos cuidados de beleza na gestação, muito antes do bebê estar nos braços! O problema é: as informações são tantas e de tantas fontes que, muitas vezes, não possuem informação técnica para propagar as indicações ou proibições de produtos para quem está gestando, que a Coluna Bela Manchete foi conferir o que realmente pode e o que não pode, segundo especialista da área da reprodução feminina, com foco na gestação.

Os entrevistados da vez foram: o ginecologista e obstetra, Dr. Esteban Fabrício Guglielmi, que atua há 32 no Brasil e segue uma linha sempre atualizada em relação à medicina reprodutiva, além do cabeleireiro Marinho, que atua no mercado da beleza há aproximadamente 20 anos e, com eles, pautamos os produtos e mecanismos ideais para uma mamãe que preza pela saúde do bebê que está em formação.

 Será que a gestante precisa realmente ser privada da vaidade? E o que é vaidade e o que é autocuidado, já pensou isso? O Dr. Esteban foi claro e direto para esclarecer as principais dívidas.

1-Coluna Bela Manchete: É adequado continuar se maquiando na gravidez?

Dr. Esteban Guglielmi: Pode continuar se maquiando, mas deve se evitar ácidos descamativos, tipo glicólico. O ácido glicólico é um ácido alfa-hidroxi (AHA) frequentemente usado em produtos para rejuvenescimento facial e tratamento de acne e Melasma. No entanto, durante a gravidez, ele pode aumentar a sensibilidade da pele e a tendência ao surgimento de Melasma, além de não ser considerado seguro para o desenvolvimento da gravidez. 

2 – Coluna Bela Manchete: Quanto à tintura do cabelo, as gestantes podem “tingir o cabelo” normalmente?

Dr. Esteban Guglielmi: Pode se tingir o cabelo a partir da 12° semana de gestação ,mas o ideal é evitar tintas com alto teor de amônia e chumbo e sempre evitar o formol. Também é essencial que o profissional da beleza evite o contato com o couro cabeludo da gestante. E recomendável que a mãe sempre converse com seu obstetra antes de realizar qualquer procedimento químico durante a gravidez. 

O bem-estar do bebê e a formação do feto depende diretamente das decisões da mãe.

3- Coluna Bela Manchete: Produtos veganos ou caseiros para a beleza da gestante são sempre os mais seguros?

Dr. Esteban Guglielmi: Os produtos veganos são mais seguros, pois priorizam componentes que em teses são naturais e sem aditivos químicos. Mas independente da marca afirmar que é vegana, leia o rótulo e consulte seu médico. Já os “produtos caseiros não deveriam ser considerados pelas gestantes, pois existem inúmeras receitas antigas e até novas que circulam na internet e que não foram testadas por agencias reguladoras de saúde.  As mamães devem sempre lembrar que não vale ser teste ou cobaia de produtos que apenas se ouviu falar.

E aproveitando todas as dicas do Dr. Esteban Guglielmi, fomos conversar também com o cabeleireiro Mário, que atua em Londrina e é conhecido por ser especialista em tintura e loiros. Segundo Marinho, ao longo de sua carreira, já atendeu muitas gestantes e sempre teve a mesma opinião em relação à beleza na gravidez: cautela. “É preciso cautela! Para fazer uma tintura ou mechas e luzes, buscamos a confirmação da gestante que ela já ultrapassou os três meses de gravidez, para que não haja nenhum tipo de perigo na fase crítica da gravidez. Também buscamos a “separação de segurança”, ou seja, preferimos aqui no Marinho Coiffeur, de não aplicar tinta e nem descolorir fios grudados na raiz”.

Mas Mário afirma que percebe, que, em inúmeras situações, as gestantes querem mais os cuidados com os fios, como uma hidratação e um corte de cabelo diferente, que querem sentir que estão sendo cuidadas. “Acredito que a mulher passa por tantas mudanças no corpo que ela quer que o cabelo acompanhe essa alteração em sua aparência, que o cabelo seja um “up” de beleza e cuidado. Para muitas grávidas não é preciso uma mudança radical, mas um cuidado. Já para outras grávidas o corte de cabelo é foco, elas costumam concluir que será difícil cuidar dos fios com a chegada do bebê, mas cuidar dos fios pode ser prático e simples. Indico as mulheres a não mudarem radicalmente o cabelo na gravidez”.

E você gravidinha ou futura gestante tem alguma dúvida em relação à beleza? Conte com a gente e dê sua opinião no instagram  @emilymullerjorn  .  Acompanhe também as redes de nossos entrevistados @dr.fabricioguglielmi e @marinhocoiffeurlondrina .

55
spot_img
Artigo anterior
Prefeitura de Cambé inicia notificação de imóveis com aumento de área construída não informado
Próximo artigo
Enfermeira é agredida por paciente na Unidade de Saúde 24h de Cambé
Emily Müller
Emily Müller
Jornalista apaixonada pelas "boas notícias" e criadora da Coluna Bela Manchete! Esposa e mãe dedicada, se dedica a pesquisa e veiculação de informações positivas que passam por diferentes editoriais, como moda, comportamento,life style,saúde e bem-estar.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img
spot_img

Contatos:

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues