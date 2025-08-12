Beleza na gravidez! Até onde as gestantes podem ir para se manterem bonitas?!

Conversamos com o ginecolosgista e obstetra, Dr. Esteban Fabrício Guglielmi e com o cabeleireiro Marinho Coiffeur sobre os procedimentos ideiais durante toda a gestação

São tantas informações disponíveis na internet que muitas futuras mamães e gestantes- mesmo no início da gravidez, começam as pesquisas sobre o que pode e o que não pode em relação aos cuidados de beleza na gestação, muito antes do bebê estar nos braços! O problema é: as informações são tantas e de tantas fontes que, muitas vezes, não possuem informação técnica para propagar as indicações ou proibições de produtos para quem está gestando, que a Coluna Bela Manchete foi conferir o que realmente pode e o que não pode, segundo especialista da área da reprodução feminina, com foco na gestação.

Os entrevistados da vez foram: o ginecologista e obstetra, Dr. Esteban Fabrício Guglielmi, que atua há 32 no Brasil e segue uma linha sempre atualizada em relação à medicina reprodutiva, além do cabeleireiro Marinho, que atua no mercado da beleza há aproximadamente 20 anos e, com eles, pautamos os produtos e mecanismos ideais para uma mamãe que preza pela saúde do bebê que está em formação.

Será que a gestante precisa realmente ser privada da vaidade? E o que é vaidade e o que é autocuidado, já pensou isso? O Dr. Esteban foi claro e direto para esclarecer as principais dívidas.

1-Coluna Bela Manchete: É adequado continuar se maquiando na gravidez?

Dr. Esteban Guglielmi: Pode continuar se maquiando, mas deve se evitar ácidos descamativos, tipo glicólico. O ácido glicólico é um ácido alfa-hidroxi (AHA) frequentemente usado em produtos para rejuvenescimento facial e tratamento de acne e Melasma. No entanto, durante a gravidez, ele pode aumentar a sensibilidade da pele e a tendência ao surgimento de Melasma, além de não ser considerado seguro para o desenvolvimento da gravidez.

2 – Coluna Bela Manchete: Quanto à tintura do cabelo, as gestantes podem “tingir o cabelo” normalmente?

Dr. Esteban Guglielmi: Pode se tingir o cabelo a partir da 12° semana de gestação ,mas o ideal é evitar tintas com alto teor de amônia e chumbo e sempre evitar o formol. Também é essencial que o profissional da beleza evite o contato com o couro cabeludo da gestante. E recomendável que a mãe sempre converse com seu obstetra antes de realizar qualquer procedimento químico durante a gravidez.

O bem-estar do bebê e a formação do feto depende diretamente das decisões da mãe.

3- Coluna Bela Manchete: Produtos veganos ou caseiros para a beleza da gestante são sempre os mais seguros?

Dr. Esteban Guglielmi: Os produtos veganos são mais seguros, pois priorizam componentes que em teses são naturais e sem aditivos químicos. Mas independente da marca afirmar que é vegana, leia o rótulo e consulte seu médico. Já os “produtos caseiros não deveriam ser considerados pelas gestantes, pois existem inúmeras receitas antigas e até novas que circulam na internet e que não foram testadas por agencias reguladoras de saúde. As mamães devem sempre lembrar que não vale ser teste ou cobaia de produtos que apenas se ouviu falar.

E aproveitando todas as dicas do Dr. Esteban Guglielmi, fomos conversar também com o cabeleireiro Mário, que atua em Londrina e é conhecido por ser especialista em tintura e loiros. Segundo Marinho, ao longo de sua carreira, já atendeu muitas gestantes e sempre teve a mesma opinião em relação à beleza na gravidez: cautela. “É preciso cautela! Para fazer uma tintura ou mechas e luzes, buscamos a confirmação da gestante que ela já ultrapassou os três meses de gravidez, para que não haja nenhum tipo de perigo na fase crítica da gravidez. Também buscamos a “separação de segurança”, ou seja, preferimos aqui no Marinho Coiffeur, de não aplicar tinta e nem descolorir fios grudados na raiz”.

Mas Mário afirma que percebe, que, em inúmeras situações, as gestantes querem mais os cuidados com os fios, como uma hidratação e um corte de cabelo diferente, que querem sentir que estão sendo cuidadas. “Acredito que a mulher passa por tantas mudanças no corpo que ela quer que o cabelo acompanhe essa alteração em sua aparência, que o cabelo seja um “up” de beleza e cuidado. Para muitas grávidas não é preciso uma mudança radical, mas um cuidado. Já para outras grávidas o corte de cabelo é foco, elas costumam concluir que será difícil cuidar dos fios com a chegada do bebê, mas cuidar dos fios pode ser prático e simples. Indico as mulheres a não mudarem radicalmente o cabelo na gravidez”.

