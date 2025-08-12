Enfermeira é agredida por paciente na Unidade de Saúde 24h de Cambé

Cambé, PR — Na noite de segunda-feira (11), uma enfermeira da Unidade de Saúde 24h de Cambé foi agredida por uma paciente que havia sido atendida momentos antes. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, insatisfeita com a demora no atendimento e querendo retirar seu prontuário médico, desferiu agressões físicas contra a profissional de saúde.

O tenente Moreira, da Polícia Militar, relatou que a vítima sofreu lesões na região do rosto, como arranhões e tapas. Foi lavrado um termo circunstanciado por lesão corporal de natureza leve, e a enfermeira manifestou interesse em representar judicialmente contra a agressora. A paciente não foi conduzida à delegacia, e o procedimento foi registrado no próprio local.

A secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, classificou o episódio como “absurdo” e afirmou que toda a equipe está fragilizada com a situação. Ela ressaltou que a agressão, apesar de não ter causado ferimentos graves, foi de média intensidade e comprometeu a capacidade de trabalho da profissional, que precisou se afastar imediatamente.

Talita destacou ainda a preocupação com o aumento de casos de violência contra servidores públicos, especialmente na área da saúde, e lembrou que atitudes como essa desestabilizam o atendimento e prejudicam a relação entre profissionais e população. “Se houver mau atendimento, existem canais formais para reclamações, mas a agressão não pode ser tolerada”, reforçou.

Entre as medidas que estão sendo avaliadas pela Secretaria de Saúde, está o reforço da segurança em unidades de atendimento 24 horas e na UPA. A recomendação oficial para casos semelhantes é o afastamento imediato do servidor agredido, o acionamento da polícia e o registro formal da ocorrência, preferencialmente em flagrante.

Tanto a enfermeira quanto a Secretaria de Saúde de Cambé acompanharão o caso junto às autoridades para que haja punição à agressora. O objetivo é que situações dessa natureza não se tornem comuns e que a segurança dos profissionais de saúde seja preservada.