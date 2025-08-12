terça-feira, agosto 12, 2025

Enfermeira é agredida por paciente na Unidade de Saúde 24h de Cambé

Cambé
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Cambé, PR — Na noite de segunda-feira (11), uma enfermeira da Unidade de Saúde 24h de Cambé foi agredida por uma paciente que havia sido atendida momentos antes. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, insatisfeita com a demora no atendimento e querendo retirar seu prontuário médico, desferiu agressões físicas contra a profissional de saúde.

O tenente Moreira, da Polícia Militar, relatou que a vítima sofreu lesões na região do rosto, como arranhões e tapas. Foi lavrado um termo circunstanciado por lesão corporal de natureza leve, e a enfermeira manifestou interesse em representar judicialmente contra a agressora. A paciente não foi conduzida à delegacia, e o procedimento foi registrado no próprio local.

A secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, classificou o episódio como “absurdo” e afirmou que toda a equipe está fragilizada com a situação. Ela ressaltou que a agressão, apesar de não ter causado ferimentos graves, foi de média intensidade e comprometeu a capacidade de trabalho da profissional, que precisou se afastar imediatamente.

Talita destacou ainda a preocupação com o aumento de casos de violência contra servidores públicos, especialmente na área da saúde, e lembrou que atitudes como essa desestabilizam o atendimento e prejudicam a relação entre profissionais e população. “Se houver mau atendimento, existem canais formais para reclamações, mas a agressão não pode ser tolerada”, reforçou.

Entre as medidas que estão sendo avaliadas pela Secretaria de Saúde, está o reforço da segurança em unidades de atendimento 24 horas e na UPA. A recomendação oficial para casos semelhantes é o afastamento imediato do servidor agredido, o acionamento da polícia e o registro formal da ocorrência, preferencialmente em flagrante.

Tanto a enfermeira quanto a Secretaria de Saúde de Cambé acompanharão o caso junto às autoridades para que haja punição à agressora. O objetivo é que situações dessa natureza não se tornem comuns e que a segurança dos profissionais de saúde seja preservada.

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

