🛑 Mulher é ferida com chave de fenda em tentativa de homicídio em Cambé

Um caso grave de desentendimento familiar terminou com uma mulher ferida de forma brutal no Jardim Campos Verdes, em Camb√©. Segundo informa√ß√Ķes preliminares, ela foi atingida com uma chave de fenda cravada na regi√£o do pesco√ßo, pr√≥xima √† cabe√ßa, o que poderia ter sido fatal.

A Polícia Civil agiu rapidamente e já prendeu dois suspeitos envolvidos na agressão. O crime chocou os moradores da região pela violência e pelo local atingido, que por pouco não causou consequências ainda mais graves.

A v√≠tima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas at√© o momento n√£o foram divulgadas informa√ß√Ķes oficiais sobre seu estado de sa√ļde ou o hospital para onde foi levada. A investiga√ß√£o segue para esclarecer as motiva√ß√Ķes e se h√° outros envolvidos no caso.

ūüö® O caso est√° sob responsabilidade da Pol√≠cia Civil, que dar√° sequ√™ncia √† apura√ß√£o dos fatos. Assim que houver novas atualiza√ß√Ķes, divulgaremos aqui.

ūüď≤ Acompanhe mais not√≠cias em @portalcambe

ūü§Ě Postagem em colabora√ß√£o com @portallondrina

#PortalCambé #PortalLondrina #TentativaDeHomicidio #ViolênciaDoméstica #PolíciaCivil #NotíciasDeCambé #JardimCamposVerdes #Segurança #JornalismoLocal #Cambé #Polícia #Violência #Informação #NotíciaUrgente