UEL apresenta projetos inovadores no Paraná Faz Ciência 2026 em Cascavel

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) marca presença na edição 2026 do Paraná Faz Ciência, evento iniciado nesta segunda-feira (9), no campus da Unioeste, em Cascavel. Com o tema “Meninas e Mulheres na Ciência: rompendo barreiras”, o encontro destaca a produção científica feminina e acompanha a proposta da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

A cerimônia de abertura, realizada no Teatro Municipal Sefrin Filho, reuniu pesquisadores, representantes de universidades estaduais e federais, autoridades locais e membros das Secretarias de Educação do Paraná. O evento contou com apresentações culturais e falas de autoridades, como o prefeito de Cascavel, Renato Silva, e representantes da Unioeste, que ressaltaram a importância da integração estadual para o avanço científico.

UEL leva projetos de pesquisa e extensão

A UEL participa com uma comitiva formada por membros da Reitoria, Pró-reitorias e professores, além de estudantes que apresentam projetos de pesquisa e extensão em um estande exclusivo. A reitora Andréa Name Colado destacou o orgulho da universidade em integrar o evento, levando à comunidade o resultado de trabalhos desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento.

Programação diversificada e interativa

No estande da UEL, os visitantes podem conhecer iniciativas de centros como Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas, Saúde e Tecnologia. Entre as atividades, estão ações educativas sobre prevenção ao câncer de mama, oficinas ecológicas para conservação da fauna, demonstrações de alimentos inovadores, jogos e oficinas sobre transgenia, além de atividades voltadas à saúde coletiva e nanotecnologia.

Projetos aplicados ao cotidiano da população

As propostas apresentadas pela UEL buscam aproximar a ciência do dia a dia dos cidadãos, com abordagens práticas e educativas. Entre os destaques estão capacitações para prevenção de arboviroses, experiências sensoriais com música, exposições sobre nanotecnologia verde e oficinas de química acessível. Os projetos também incentivam o autocuidado em saúde e reforçam hábitos de higiene, especialmente entre adolescentes.

Contexto e relevância para o Paraná

O Paraná Faz Ciência é considerado o principal evento de divulgação científica do estado, promovendo a integração entre instituições e a popularização do conhecimento. A participação ativa da UEL reforça o compromisso da universidade com a inovação, a formação de novos cientistas e a democratização da ciência para toda a sociedade paranaense.

O evento segue até o dia 13 de novembro, com programação aberta ao público e diversas atividades para todas as idades. Para acompanhar mais notícias sobre ciência e educação na região, siga o Portal Cambé e compartilhe sua opinião nos comentários.

Fonte: operobal.uel.br