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PM prende dupla e apreende 5 kg de maconha no bairro Santa Quitéria

PM prende dois homens e apreende 5 kg de maconha em Santa Quitéria, Curitiba. Acompanhe as ações de combate ao tráfico na região.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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PM prende dupla e apreende 5 kg de maconha no bairro Santa Quitéria
PM prende dupla e apreende 5 kg de maconha no bairro Santa Quitéria
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Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Paraná na noite desta segunda-feira (9), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, após serem flagrados com mais de 5 quilos de maconha.

A abordagem aconteceu na Rua Major França Gomes, durante uma operação das equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do 23º Batalhão. Com um dos suspeitos, os policiais encontraram porções da droga.

Na sequência, as equipes realizaram buscas na residência de um dos detidos, onde localizaram aproximadamente 5,1 quilos de maconha, quatro balanças de precisão, um caderno com anotações do tráfico e utensílios usados para fracionar entorpecentes.

Os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.

Operação reforça combate ao tráfico em Curitiba

A ação da PM faz parte do esforço contínuo das forças de segurança para coibir o tráfico de drogas na capital. O bairro Santa Quitéria já registrou outras ocorrências semelhantes, o que preocupa moradores e autoridades locais.

Contexto do combate ao tráfico na região

Curitiba tem intensificado as operações contra o tráfico, principalmente em bairros residenciais. A apreensão desta segunda-feira reforça a importância da atuação policial para garantir mais segurança à comunidade.

Fique por dentro das notícias de segurança em Curitiba. Comente, compartilhe ou siga o Portal Cambé para mais informações atualizadas.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

Tags
#apreensão de drogas#Curitiba#Policia Militar#prisão#rotam#Santa Quitéria#segurança#trafico de drogas
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Redação Portal Cambé
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