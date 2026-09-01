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Semana da Pátria 2026 tem início em Londrina com solenidade no Centro Cívico

Londrina inicia a Semana da Pátria 2026 com solenidade no Centro Cívico e destaca civismo e integração entre escolas e forças de segurança.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Prefeitura de Londrina deu início, nesta terça-feira (1º), à programação da Semana da Pátria 2026, em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil. A cerimônia de abertura ocorreu no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto e reuniu autoridades municipais, representantes das forças de segurança, estudantes e equipes de escolas da rede municipal.

O evento começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Paraná e Londrina, feito pelo prefeito Tiago Amaral, pela secretária municipal de Educação, Thatiane Lopes de Araújo, e pelo subtenente do Exército Brasileiro, Mário Gomes. Durante a solenidade, foram executados o Hino Nacional e o Hino da Independência, marcando o início das celebrações.

Participaram da cerimônia alunos das escolas municipais Da Via Brasil, Jardim Dutra e Maria Shirley Barnabé Lyra, além de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e do Grupo de Escoteiros Andrômeda.

O prefeito Tiago Amaral destacou que a Semana da Pátria é fundamental para incentivar o senso de pertencimento e responsabilidade social entre os estudantes, além de valorizar a integração das forças de segurança e o envolvimento da comunidade.

A secretária Thatiane Lopes de Araújo ressaltou a importância de promover o civismo e fortalecer a consciência cidadã nas escolas, com atividades que envolvem a comunidade e as Forças Armadas ao longo do ano letivo.

Educadores e estudantes também enfatizaram o papel das ações cívicas para o resgate de valores e o desenvolvimento do respeito à pátria. Atividades lúdicas e pedagógicas, como músicas e filmes, fazem parte da programação nas escolas durante a semana.

A Semana da Pátria é organizada pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria de Defesa Social, CMTU e parceria das forças de segurança e entidades civis. O desfile de 7 de setembro acontecerá na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, com quase 5 mil participantes, 90 veículos, 15 animais e 13 bandas e fanfarras, tornando a celebração ainda mais especial para a população de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#Centro Cívico#Civismo#Desfile 7 de setembro#Educação#forças de segurança#Independência do Brasil#londrina#Semana da Pátria
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