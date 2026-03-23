Rogério Ceron é Nomeado Secretário-Executivo da Fazenda

O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou na última segunda-feira, dia 23, a nomeação de Rogério Ceron para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Este é considerado o segundo posto mais relevante dentro da pasta.

Anúncio nas Redes Sociais

Os anúncios das mudanças na equipe econômica foram feitos por meio da rede social X. Durigan, ao confirmar a escolha de Ceron, ressaltou a atuação do economista nos últimos anos e elogiou sua capacidade de execução, afirmando confiar na capacidade de entrega do novo secretário-executivo.

Mudanças no Tesouro Nacional

Com a saída de Rogério Ceron do Tesouro Nacional, abre-se espaço para Daniel Leal, que deixará o cargo de subsecretário da Dívida Pública para assumir o comando do Tesouro Nacional.

Outras Nomeações na Equipe Econômica

Dario Durigan também confirmou outras mudanças em sua equipe econômica. A professora da Universidade de São Paulo, Úrsula Peres, foi nomeada como secretária-executiva adjunta. Além disso, Fábio Terra foi anunciado como chefe de gabinete e Flavia Renó como assessora especial.