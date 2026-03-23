Aula Inaugural Marca Início do XX Curso de Controle de Distúrbios Civis da PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do Comando de Missões Especiais e do Batalhão de Polícia de Choque, deu início ao vigésimo Curso de Controle de Distúrbios Civis (CCDC) de 2026. O curso visa a capacitação de policiais para missões específicas e complexas, essenciais para a manutenção da ordem pública.

Objetivo do Curso

O curso tem como objetivo preparar policiais militares para atuar em todas as funções de um Pelotão de Choque. A formação inclui o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, sempre respeitando os Direitos Humanos e garantindo a ordem pública.

Presença de Autoridades

A cerimônia contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, e o Subcomandante-Geral, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, entre outros.

Importância da Capacitação

Durante a abertura, foi enfatizada a importância do curso para fortalecer a doutrina de controle de distúrbios civis, relevante para situações de alta complexidade que exigem disciplina e controle emocional.

Detalhes do Curso

Coordenado pelo capitão Angelo Nicola Neto, o curso tem uma carga horária de 325 horas, incluindo atividades teóricas e práticas. A turma é composta por 47 alunos da PMPR e de outras instituições, promovendo integração entre forças de segurança.

Palestra de Abertura

A programação incluiu uma palestra do coronel veterano André Cristiano Dorecki, abordando a gestão de distúrbios civis, com foco em estratégia, legalidade e proteção da sociedade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br