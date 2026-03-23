Início das Obras do Hospital Pequeno Príncipe Norte em Curitiba

As obras do Hospital Pequeno Príncipe Norte tiveram início no bairro Bacacheri, em Curitiba, com o objetivo de aumentar a capacidade de cirurgias eletivas e procedimentos de alta complexidade.

Investimento e Parcerias

O projeto conta com um investimento total de R$ 70 milhões. Os recursos são provenientes de uma parceria entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a bancada federal e o próprio Hospital Pequeno Príncipe.

Impacto na Saúde Local

Com a nova unidade, espera-se uma melhora significativa no atendimento à população, especialmente em cirurgias que exigem alta complexidade, aliviando a demanda dos hospitais existentes.