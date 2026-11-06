Receita Federal apreende 91 mil produtos falsificados no Porto do Rio

Agentes da Receita Federal apreenderam, na última quinta-feira (5), um contêiner repleto de produtos falsificados no Porto do Rio de Janeiro. A carga, vinda da China, pesava cerca de 22 toneladas e estava avaliada em aproximadamente R$ 9,46 milhões.

Entre os itens apreendidos estavam mais de 91 mil peças, incluindo camisas de times de futebol, tênis e chuteiras com marcas como Nike e Adidas, todas com indícios de falsificação. A mercadoria foi descoberta durante uma fiscalização de rotina, quando os servidores perceberam que a declaração do contêiner indicava artigos de menor valor.

Os produtos originais estavam posicionados na frente da carga, mas uma inspeção detalhada revelou uma grande quantidade de itens não declarados escondidos no fundo do contêiner. Segundo a Receita Federal, a ação faz parte da Operação Fronteira Receita Federal 2026, que busca combater fraudes aduaneiras, concorrência desleal e crimes como contrabando e descaminho.

A operação reúne diversos órgãos de segurança e fiscalização, promovendo o compartilhamento de informações e o combate ao crime organizado em rotas de comércio ilegal. A apreensão reforça a importância da fiscalização para proteger consumidores e o mercado formal, além de garantir o respeito aos direitos de propriedade intelectual.

Nos últimos meses, o Porto do Rio tem sido alvo frequente de operações semelhantes, evidenciando o esforço das autoridades em coibir a entrada de produtos irregulares na região.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br