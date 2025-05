Projeto “Cuidando de quem cuida”, organizado pela Associação dos Autistas de Cambé (ADAC), promove novo encontro na próxima sexta-feira, dia 30

Nesta sexta-feira, dia 30, a ADAC promove mais um encontro presencial em Cambé. Por meio do Projeto “Cuidando de quem cuida”, a Associação promove na sede da Associação, que fica na Rua Espanha, n523, Centro, a troca de experiências, acolhimento e gera atendimentos de especialistas a fim de entregar suporte e melhorar a saúde mental de familiares e cuidadores de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA).



Os encontros, que serão mistos- tanto onlines como presenciais-, serão acompanhados pelo Dr. Paulo Cezar Nassar, psiquiatra formado pela UEL, com ampla experiência em saúde mental.

Para mais informações e inscrições gratuitas: (43)9 8446-6862.

Siga @adacassociacao374.

