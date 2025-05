Colisão traseira na PR-445 deixa motociclista ferido em Londrina

LONDRINA (PR) – A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu na madrugada do dia 29 de maio de 2025 a um sinistro de trânsito do tipo colisão traseira na Rodovia PR-445, na altura do Km 75 + 250 metros, no município de Londrina.

De acordo com as informações colhidas pela equipe da 2ª Companhia do BPRv, o acidente ocorreu por volta de 00h07, sendo comunicado à polícia às 00h36. O atendimento no local teve início às 01h15 e foi finalizado às 02h30.

O condutor do veículo 01, uma motocicleta Honda CBX 300R com placas iniciadas em G, foi identificado como M.O.S., de 21 anos. Ele sofreu ferimentos em decorrência do impacto e foi encaminhado pela equipe de resgate da concessionária CCR RodoNorte para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sabará, em Londrina. O teste do etilômetro não foi realizado, uma vez que o condutor foi hospitalizado imediatamente após o acidente.

O segundo veículo envolvido na colisão não permaneceu no local e evadiu-se antes da chegada da equipe policial. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A via no momento do acidente apresentava condições favoráveis, com tempo bom, pista dupla e sinalização de velocidade de 70 km/h em trecho reto.

O caso será encaminhado para investigação, com o objetivo de identificar o veículo que deixou o local do acidente sem prestar socorro.