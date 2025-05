Dia D do Feirão do Imposto tem descontos e conscientização sobre carga tributária em Cambé, em Posto de Combustível

No próximo sábado (31) será realizado mais um Feirão do Imposto, promovido pela Conaje- Confederação Nacional de Jovens Empresários. E em Cambé, após uma semana repleta de ações, com panfletagem e presença na Câmara de Vereadores por parte dos integrantes do Conselho Jovem da Associação Empresarial de Cambé -Acic, a manhã de sábado contará com a principal ação de conscientização sobre a alta taxa de impostos paga pelos brasileiros, que será a venda de etanol sem imposto, a partir das 9h, no Posto de Combustível Opala, que fica na Av. Roberto Conceição, 822 – Jardim Sao José.

Essa ação no Posto Opala contará com a oferta de 1 mil litros de etanol sem impostos. E para que esaa vantagem chegue a muitos consumidores, o limite de consumo para carros será de 10 litros e para motos de 5 litros.

Segundo dados do Impostômetro (https://impostometro.com.br/ ), até a manhã desta quinta-feira (29), nós, brasileiros já pagamos mais de 1,6 trilhões em impostos.

Conscientize-se e aproveite a oportunidade de abastecer seu veículo sem impostos.

Mais informações: @acicjovemcambe .

