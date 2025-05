Moda, experiência e lifestyle: 2GET Sale acontece neste final de semana, em Londrina

Evento reúne mais de 20 marcas, experiências exclusivas e curadoria de moda em um novo cenário de sofisticação

Nos dias 30 e 31 de maio, das 10h às 20h, Londrina volta a receber uma das experiências mais aguardadas do universo fashion regional. O 2GET Sale, evento que há mais de uma década movimenta o varejo de moda no Sul e Sudeste do país, retorna com uma edição inédita e repleta de novidades, com uma curadoria pensada para surpreender e encantar o público. Serão mais de 20 marcas reunidas na Audi Center, com oportunidades únicas em moda feminina e infantil, acessórios, home decor e experiências exclusivas. O acesso é gratuito e sem necessidade de inscrição prévia.

Além de reunir grifes conterrâneas e também de Curitiba e São Paulo, esta edição marca a estreia de marcas como a Isla e o retorno da chef Rafaela Bacchi, que assina o Espaço Gourmet com pratos da Osteria Bacchi. O ambiente também contará com serviço de valet gratuito e test drives nos modelos da Audi, com atendimento personalizado feito pela equipe da concessionária durante todo o evento

Entre as marcas confirmadas estão nomes já conhecidos como Fernanda Buzzo, Toujours Nana, Bazaar Boutique,entre outras. Direto de Curitiba, participam estreantes como a SVEA, que faz sua primeira participação no evento, além de grifes já tradicionais, como Felicia Peres, Sagih e Lalalume, junto a outras marcas que compõem a curadoria desta edição.

Com mais de 30 edições realizadas na cidade, desde 2014, Londrina se consolidou como uma das praças mais importantes para o evento. Segundo Roberta, o perfil das consumidoras da região é um dos mais marcantes entre todas as cidades por onde o 2GET passa. “É um público exigente, mas extremamente receptivo. São mulheres que valorizam boas oportunidades, mas que não abrem mão de qualidade, curadoria e ambiente. Muitas voltam no segundo dia com amigas, familiares ou simplesmente para reviver a experiência”, comenta Roberta.

A escolha por manter o evento no interior do Paraná é estratégica. “Londrina sempre abraçou o 2GET com muito carinho. Aqui, a gente sente que o evento faz parte do calendário da cidade. É sobre encontros, descobertas e experiências que vão além da moda. Enquanto essa conexão existir, seguiremos fazendo com o mesmo entusiasmo de sempre”, complementa Milena

Criado há 13 anos, o 2GET Sale nasceu em Curitiba e, hoje, é um dos eventos mais relevantes do varejo de moda do sul do país, com edições também no interior de São Paulo.

*Serviço*

2GET SALE – Edição Londrina 2025

Data: 30 e 31 de maio

Horário: 10h às 20h

Local: Audi Center Londrina

Endereço: Av. Tiradentes, 5620 – Jardim Rosicler

Estacionamento com valet gratuito