Proerd realiza formatura de alunos da rede municipal no Jardim Ana Rosa, em Cambé

Na manhã desta quinta-feira, Cambé sediou um importante evento educacional: a formatura do Proerd em Cambé. A solenidade ocorreu no ginásio do Jardim Ana Rosa e marcou a conclusão das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência para alunos da rede municipal de ensino.

O Proerd retornou ao município após um período de interrupção. De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, a retomada foi resultado de tratativas iniciadas ainda há três anos com o comando da Polícia Militar. A gestora, que conhecia o programa desde sua atuação no Colégio Atílio Codato, destacou a importância de reinserir o projeto nas escolas do município.

Em 2024, três instituições de ensino receberam o programa, totalizando 250 crianças atendidas. A secretária explicou que o Proerd contribui diretamente para a formação integral dos estudantes, fortalecendo valores, promovendo consciência e ensinando os alunos a distinguir entre escolhas seguras e situações que podem comprometer sua vida.

Programa reforça educação preventiva

Durante o evento, Estela Camata enfatizou que o Proerd trabalha temas essenciais para a infância, como a prevenção ao uso de drogas e a tomada de decisões responsáveis. Para ela, o programa oferece ferramentas para que os alunos saibam dizer não a situações de risco, tanto no presente quanto no futuro.

A secretária também comentou sobre o entusiasmo dos participantes durante a formatura, destacando a energia das crianças e a proximidade que o programa promove com a Polícia Militar. Segundo ela, essa interação ajuda os alunos a compreenderem que a polícia é parceira da comunidade e trabalha para garantir segurança e formação cidadã.

Expansão prevista para o próximo ano

O evento marcou a conclusão da primeira turma do Proerd na rede municipal após anos sem aplicação do programa em Cambé. Em relação ao futuro, Estela confirmou que já existe compromisso da PM, por meio da tenente Garibe, para ampliar a iniciativa a mais escolas em 2025.

A secretária afirmou que o apoio da administração municipal, especialmente do prefeito Conrado Scheller, tem sido fundamental para que novas ações educacionais sejam implementadas e fortalecidas no município.

Com a forte participação das crianças e a parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, o Proerd volta a se consolidar como um dos programas mais importantes de prevenção e cidadania no ambiente escolar.