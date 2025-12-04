Proerd realiza formatura de alunos da rede municipal no Jardim Ana Rosa, em Cambé

sexta-feira, dezembro 5, 2025

UEL realiza diplomação póstuma de Júlia Beatriz Garbossi nesta sexta-feira, dia 05, em Londrina

Com presença da família e organizações de luta contra...

“Cãominhada” em Shopping da Zona Norte de Londrina tem corrida pet

O estacionamento do Londrina Norte Shopping será invadido por...

Bazar Solidário da Catedral de Londrina disponibiliza peças seminovas a partir de R$1,00, nos dias 4 e 5 de dezembro

A Catedral Metropolitana de Londrina realiza, nos dias quatro...

Contagem regressiva para 2026: positividade e sabedoria marcaram sua jornada?

A poucos dias da virada do ano, a pergunta...

Empreendedora: confira a lista de cursos gratuitos que podem  impulsionar o seu negócio

Preparamos uma lista de capacitações completamente gratuitas e online Em...

Londrina EC retoma preparação para 2026 e anuncia três reforços

O Londrina Esporte Clube (LEC) volta às atividades nesta...

Cinco atletas de Cambé são convocadas para laboratório da Seleção Paranaense de Vôlei

Na cidade de Cambé, cinco jovens atletas do projeto...

Cambé conquista a primeira e a segunda fase do Circuito Paranaense de Futsal de Base

A equipe de futsal de base de Cambé foi...

Cambé vence Alto Alegre e avança à final da Copa Centro-Norte

A equipe Sub-13 de Cambé garantiu vaga na final...

FPF divulga tabela da primeira fase do Paranaense 2026

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) publicou a tabela...

UEL realiza diplomação póstuma de Júlia Beatriz Garbossi nesta sexta-feira, dia 05, em Londrina

Com presença da família e organizações de luta contra...

Sanepar retoma abastecimento em Londrina e Cambé; normalização deve ocorrer até a madrugada

A Sanepar informou, na tarde desta quarta-feira (3), que...

“Cãominhada” em Shopping da Zona Norte de Londrina tem corrida pet

O estacionamento do Londrina Norte Shopping será invadido por...

Abastecimento é comprometido em Londrina e Cambé após falha da Sanepar

A Sanepar informou, nesta quarta-feira (3), que o abastecimento...

Bazar Solidário da Catedral de Londrina disponibiliza peças seminovas a partir de R$1,00, nos dias 4 e 5 de dezembro

A Catedral Metropolitana de Londrina realiza, nos dias quatro...

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para categorias A e B da CNH

O Congresso Nacional decidiu, nesta quinta-feira (4), tornar obrigatório...

Motociclista foge da Rotam em Cambé e sofre queda próximo ao Shopping Catuaí, em Londrina

Na noite de quarta-feira, 3 de dezembro, um motociclista...

Rotam cumpre mandado de prisão por violência doméstica em Cambé

A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe...

Sanepar retoma abastecimento em Londrina e Cambé; normalização deve ocorrer até a madrugada

A Sanepar informou, na tarde desta quarta-feira (3), que...

PCPR divulga foto de foragido condenado por homicídio em Cambé

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta terça-feira...

UEL realiza diplomação póstuma de Júlia Beatriz Garbossi nesta sexta-feira, dia 05, em Londrina

Com presença da família e organizações de luta contra...

Sanepar retoma abastecimento em Londrina e Cambé; normalização deve ocorrer até a madrugada

A Sanepar informou, na tarde desta quarta-feira (3), que...

Abastecimento é comprometido em Londrina e Cambé após falha da Sanepar

A Sanepar informou, nesta quarta-feira (3), que o abastecimento...

Contagem regressiva para 2026: positividade e sabedoria marcaram sua jornada?

A poucos dias da virada do ano, a pergunta...

Cambé lança campanha de conscientização “Não Dê Esmolas” para combater aumento da população em situação de rua

A Prefeitura de Cambé lançou, na manhã deste sábado,...

Outubro Rosa em Cambé mobiliza 400 mulheres em ações de prevenção e cuidado à saúde

Cambé (PR) – A Prefeitura de Cambé, por meio...

Projeto Pedalando para a Vida incentiva doação de medula óssea no Paraná

Na última sexta-feira (24 de outubro), o Portal Cambé...

Santa Casa de Cambé moderniza estrutura com mais de 170 novos equipamentos

A Santa Casa de Cambé concluiu a instalação...

Prefeitura de Cambé intensifica ações contra surto de esporotricose em humanos e animais

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal...

Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 5 milhões para Santa Casa de Cambé

Na tarde de sexta-feira, o secretário estadual de Saúde...

Motociclista foge da Rotam em Cambé e sofre queda próximo ao Shopping Catuaí, em Londrina

Na noite de quarta-feira, 3 de dezembro, um motociclista...

Rotam cumpre mandado de prisão por violência doméstica em Cambé

A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe...

PCPR divulga foto de foragido condenado por homicídio em Cambé

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta terça-feira...

PRF apreende 340 ampolas de medicamentos para emagrecer na BR-369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta...

Polícia Civil deflagra operação contra golpes no aluguel em Cambé

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia...

Crime em Cambé: Tiro, Fuga e Veículo Incendiado — Entenda o Caso

Uma tentativa de homicídio em Cambé foi registrada na...

Capotamento deixa três vítimas na Estrada da Prata, em Cambé, no início da noite de domingo

Um capotamento registrado no início da noite deste domingo,...

Câmeras registram ataque com fogo em Cambé; população pode ajudar a identificar autores

Por volta das 3h11 da madrugada desta sexta-feira (…),...

Motociclista fica ferido em queda de moto na PR-445 em Cambé

Um motociclista ficou ferido após uma queda de moto...

Caminhão tomba após pneu estourar na BR-369 em Cambé

Um tombamento de caminhão foi registrado na tarde desta...

Desfile de Aniversário de Cambé reúne 3 mil participantes

O Desfile de Aniversário de Cambé será realizado nesta...

Prefeito de Cambé pede clareza sobre fechamento do CAIC

Cambé (PR) — Em entrevista, o prefeito Conrado Scheller...

Estudante de Londrina se destaca com alto desempenho no Enem e conquista aprovação em 89 universidades de Medicina

Londrina, 07 de fevereiro de 2025 - A estudante...

Volta às aulas em Cambé começa na segunda-feira (3) com investimentos e novas metas educacionais

Ano letivo de 2025 inicia com estrutura reforçada em...

Técnico em Administração e Agronegócio no Colégio Estadual Olavo Bilac com Vagas Abertas para 2025

O Colégio Estadual Olavo Bilac (EFMNP), localizado na Avenida...

Proerd realiza formatura de alunos da rede municipal no Jardim Ana Rosa, em Cambé

EducaçãoCambéDestaques
Na manhã desta quinta-feira, Cambé sediou um importante evento educacional: a formatura do Proerd em Cambé. A solenidade ocorreu no ginásio do Jardim Ana Rosa e marcou a conclusão das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência para alunos da rede municipal de ensino.

O Proerd retornou ao município após um período de interrupção. De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, a retomada foi resultado de tratativas iniciadas ainda há três anos com o comando da Polícia Militar. A gestora, que conhecia o programa desde sua atuação no Colégio Atílio Codato, destacou a importância de reinserir o projeto nas escolas do município.

Em 2024, três instituições de ensino receberam o programa, totalizando 250 crianças atendidas. A secretária explicou que o Proerd contribui diretamente para a formação integral dos estudantes, fortalecendo valores, promovendo consciência e ensinando os alunos a distinguir entre escolhas seguras e situações que podem comprometer sua vida.

Programa reforça educação preventiva

Durante o evento, Estela Camata enfatizou que o Proerd trabalha temas essenciais para a infância, como a prevenção ao uso de drogas e a tomada de decisões responsáveis. Para ela, o programa oferece ferramentas para que os alunos saibam dizer não a situações de risco, tanto no presente quanto no futuro.

A secretária também comentou sobre o entusiasmo dos participantes durante a formatura, destacando a energia das crianças e a proximidade que o programa promove com a Polícia Militar. Segundo ela, essa interação ajuda os alunos a compreenderem que a polícia é parceira da comunidade e trabalha para garantir segurança e formação cidadã.

Expansão prevista para o próximo ano

O evento marcou a conclusão da primeira turma do Proerd na rede municipal após anos sem aplicação do programa em Cambé. Em relação ao futuro, Estela confirmou que já existe compromisso da PM, por meio da tenente Garibe, para ampliar a iniciativa a mais escolas em 2025.

A secretária afirmou que o apoio da administração municipal, especialmente do prefeito Conrado Scheller, tem sido fundamental para que novas ações educacionais sejam implementadas e fortalecidas no município.

Com a forte participação das crianças e a parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, o Proerd volta a se consolidar como um dos programas mais importantes de prevenção e cidadania no ambiente escolar.

