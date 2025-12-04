Motociclista foge da Rotam em Cambé e sofre queda próximo ao Shopping Catuaí, em Londrina

Na noite de quarta-feira, 3 de dezembro, um motociclista foge da Rotam em Cambé, dando início a um acompanhamento tático que terminou em Londrina, nas proximidades do Shopping Catuaí. A ocorrência foi registrada pela equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), pertencente à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

De acordo com o tenente Moreira, o motociclista foi visto realizando manobras perigosas na região do Jardim São Paulo, em Cambé. Ele empinava a motocicleta quando recebeu ordem de parada, mas optou por fugir.

Durante a fuga, o condutor cometeu diversas infrações de trânsito. Ele trafegou na contramão, utilizou o acostamento, acessou a BR-369 e seguiu em direção a Londrina pela PR-445, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Perseguição terminou em queda em Londrina

A fuga se estendeu até o perímetro urbano de Londrina. Já próximo ao Shopping Catuaí, o motociclista perdeu o controle da motocicleta e caiu, colidindo contra um poste. Após o acidente, a equipe da Rotam acionou o atendimento médico, e o indivíduo foi encaminhado ao pronto atendimento para avaliação.

Infrações e termo circunstanciado

Segundo o tenente Moreira, o motociclista relatou que fugiu porque estava dirigindo sem habilitação. Entretanto, a tentativa de evitar a abordagem resultou em consequências mais graves.

As notificações de trânsito pertinentes foram lavradas, e o homem responderá ainda por desobediência. Um termo circunstanciado foi emitido no local. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida.

O tenente reforçou que fugir da abordagem policial nunca é a solução, pois coloca vidas em risco e gera penalidades mais severas. Ele destacou que a Polícia Militar permanece à disposição para garantir a segurança da população e agir em situações como essa.