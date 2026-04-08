Polícia Federal Investiga Fraudes em Licitações no Tocantins

A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (8), a Operação Código Branco visando investigar fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em várias cidades do norte do Tocantins, especialmente na área da saúde.

Detalhes da Investigação

As investigações apontam que uma empresa de serviços médicos teria sido contratada por diversos municípios da região através de processos licitatórios suspeitos de direcionamento. A ausência de competitividade e o descumprimento das normas legais são algumas das irregularidades identificadas.

Operação em Andamento

A operação inclui o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em locais relacionados aos investigados nas cidades de Araguaína, Riachinho, Filadélfia, Babaçulândia e Barra do Ouro. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína.

Possíveis Consequências Legais

Os suspeitos poderão enfrentar acusações de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, conforme informado pela Polícia Federal.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br