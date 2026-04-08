Operação Omnis: PMPR Apreende 292 kg de Maconha e Intensifica Segurança em Foz do Iguaçu

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou importantes ações de segurança durante a Operação Omnis, que ocorreu entre os dias 28 de março e 3 de abril, em Foz do Iguaçu. Durante a operação, foram apreendidos 292 quilos de maconha e abordadas 1.230 pessoas, com o objetivo de reforçar a segurança e combater o tráfico de drogas na região.

Estratégias de Segurança

O Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou que a operação foi orientada por análise criminal e inteligência, com foco em áreas estratégicas, permitindo abordagens mais qualificadas e efetivas no combate ao tráfico de drogas. A ação contou com a participação de mais de 150 policiais militares.

Resultados da Operação

Durante a operação, foram vistoriados 607 veículos em 26 locais diferentes. Como resultado, cinco pessoas foram presas e três ordens judiciais foram cumpridas. Além disso, foram registradas três ocorrências em flagrante, um termo circunstanciado e 13 boletins de ocorrência.

Apreensão e Segurança Viária

A operação também resultou na apreensão de duas armas de fogo e no recolhimento de dois veículos ao pátio. Foram lavrados 60 autos de infração de trânsito, reforçando as ações de fiscalização e segurança viária no município, com o objetivo de aumentar a presença policial em áreas de maior circulação e incidência criminal.

Sobre a Operação Omnis

A 'Operação Omnis', cujo nome em latim significa 'tudo' ou 'todos', busca reforçar o patrulhamento terrestre, aquático e aéreo. A operação inclui bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações em veículos, pessoas e estabelecimentos comerciais, ampliando a sensação de segurança na região de fronteira.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br