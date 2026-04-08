Evento Explora Conexões entre Meio Ambiente e Tecnologia

O Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável chega à sua décima edição com o objetivo de explorar as relações entre o ambiente digital e o natural. Este evento busca analisar como tecnologias modernas, como a Inteligência Artificial e as redes sociais, se integram ao cotidiano das pessoas em diversas esferas, desde o lazer até a política.

Gestão Sustentável na Era Digital

O tema central deste ano, 'A Gestão Sustentável da Sociedade da Informação em face da tutela constitucional do Meio Ambiente Digital', aborda questões cruciais como a regulamentação de data centers e das redes sociais. A professora Patrícia Ayub da Costa, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), destaca a importância de discutir o impacto dessas tecnologias de forma ética e responsável.

Impacto Ambiental do Mundo Digital

Embora o termo 'meio ambiente digital' possa parecer contraditório, ele é relevante, pois o ambiente digital tornou-se um espaço vital para a vida moderna. A professora Ayub aponta que infraestruturas como data centers, enquanto essenciais para o funcionamento de big techs, também representam desafios ambientais significativos devido ao alto consumo de energia e água.

Importância do Evento para a Pesquisa

Além de promover discussões, o evento se destaca pela produção de material de pesquisa. As palestras serão gravadas e disponibilizadas no YouTube, oferecendo uma valiosa fonte de informação para estudiosos e profissionais interessados no tema.

Uma Década de Discussões

Criado por Celso Antonio Pacheco Fiorillo, o evento reúne, anualmente, especialistas em Direito Ambiental de diversas partes do mundo, consolidando-se como um ponto de encontro para a troca de experiências e conhecimentos. A décima edição, sediada pela UEL, contará com a presença de figuras notáveis, como o Ministro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e convidados internacionais.

Detalhes das Inscrições

As palestras serão realizadas online via Google Meet, de 13 a 17 de abril, com um total de 96 painéis de debate. O evento é gratuito, e os participantes receberão certificados. As inscrições estão abertas até o dia 17 de abril no Portal de Eventos da UEL.

Fonte: https://operobal.uel.br