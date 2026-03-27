Paraná Abre Inscrições para OSCs no Conselho de Proteção à Fauna

O Estado do Paraná está com inscrições abertas para que Organizações da Sociedade Civil (OSCs) integrem o Conselho Estadual de Proteção à Fauna Nativa. Com foco na conservação e no manejo responsável de espécies nativas, o conselho disponibiliza quatro vagas para entidades que atuam nesse setor.

Detalhes da Inscrição

As inscrições para as OSCs interessadas em participar do conselho estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 06. As entidades selecionadas terão a oportunidade de contribuir ativamente para a formulação de políticas e estratégias voltadas à proteção da fauna local.

Critérios de Seleção

Para se candidatar, as organizações devem demonstrar experiência comprovada na área de conservação ambiental e manejo de espécies nativas. A seleção será baseada na relevância e no impacto dos projetos apresentados.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br