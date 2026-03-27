Bolsa Atleta 2026: Confira a Lista de Mais de 10 Mil Contemplados

O Diário Oficial da União publica nesta sexta-feira, dia 27, a lista com 10.385 atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta 2026. A relação completa está disponível para consulta pública.

Detalhes da Portaria

A Portaria n°19, assinada pelo Ministério do Esporte, refere-se ao Edital nº 1, datado de 15 de janeiro de 2026, que regulamenta o benefício. O programa busca apoiar atletas com bom desempenho em competições nacionais e internacionais.

Modalidades Contempladas

O Bolsa Atleta abrange modalidades Olímpicas, Paralímpicas e Surdolímpicas, referentes a eventos realizados em 2025 e reconhecidos oficialmente.

Categorias e Valores

Os atletas são divididos em categorias com valores de apoio distintos: 463 na categoria Atleta Olímpico/Paralímpico/Surdolímpico recebem R$ 3.437; 1.678 na categoria Atleta Internacional recebem R$ 2.051; 7.058 na categoria Atleta Nacional recebem R$ 1.025; 518 na categoria Atleta Base e 678 na categoria Atleta Estudantil recebem R$ 410 cada.

Procedimentos e Prazos

Os contemplados devem assinar o Termo de Adesão conforme o edital. Um prazo de 10 dias corridos está disponível para recursos após a publicação. A lista final, com os recursos deferidos, será divulgada entre 20 e 24 de abril.

Para mais informações, modelos de documentos e orientações, acesse a página oficial do Bolsa Atleta.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br