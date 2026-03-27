Caminhão com carga de alumínio desviada é localizado e homem é preso em Cambé

Na noite de quinta-feira (26), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), atendeu uma ocorrência envolvendo furto qualificado de carga no município de Cambé.

De acordo com as informações oficiais, o caso teve início por volta das 20h04, quando uma empresa do setor metalúrgico relatou o desvio de uma carga de alumínio avaliada em aproximadamente R$ 150 mil. O material era transportado entre cidades da região quando foi identificado, por meio de rastreamento, um desvio de rota do veículo responsável pelo transporte.

O motorista chegou ao local de destino com apenas parte da carga, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 50 mil, e deixou o local sem apresentar justificativa. Diante da situação, a empresa iniciou buscas e localizou, ainda na mesma data, um caminhão com parte do material em uma estrada rural entre municípios próximos, indicando possível ponto de transbordo da carga.

Na continuidade das diligências, por volta das 21h30, equipes da Polícia Militar localizaram o caminhão em um endereço no Jardim Ana Elisa I, em Cambé. No local, um indivíduo foi abordado em posse do veículo e de parte do material desviado.

Durante a ação, foram apreendidos um caminhão e sete tarugos de alumínio. O suspeito, que não seria o mesmo motorista envolvido inicialmente, foi preso pelo crime de receptação.

A ocorrência foi finalizada na madrugada desta sexta-feira (27), por volta das 00h41. O detido foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pelo desvio inicial da carga.

RESULTADO DA OCORRÊNCIA:

01 pessoa presa

01 caminhão apreendido

07 tarugos de alumínio recuperados

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO:

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias: