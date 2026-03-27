Fiscalização na Rodoviária de Santa Tereza do Oeste Resulta em Apreensão de Celulares e Drogas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou uma operação significativa na rodoviária de Santa Tereza do Oeste, onde foram apreendidos 55 celulares de origem suspeita e aproximadamente 25 quilos de maconha. A ação ocorreu na noite de quinta-feira, 26, e envolveu a qualificação de uma mulher por descaminho e a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

Detalhes da Operação

A operação foi conduzida por equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar, que realizaram abordagens em ônibus que faziam a rota Foz do Iguaçu–Curitiba. Essa fiscalização tem como objetivo principal combater o tráfico de drogas e o descaminho na região de fronteira.

Apreensão de Eletrônicos

Durante a primeira abordagem, os policiais encontraram com uma passageira diversos eletrônicos vindos do Paraguai. Foram apreendidos 55 celulares, além de carregadores portáteis, um fone de ouvido, carregadores e baterias. A mulher foi qualificada e os itens encaminhados à Receita Federal em Cascavel.

Apreensão de Drogas

Em outra abordagem, uma mala com maconha foi encontrada no compartimento de bagagens de um dos ônibus. A droga pesava cerca de 25 quilos. Um adolescente de 17 anos foi identificado como responsável pela bagagem e apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sendo levado à Delegacia de Polícia Civil.

Essas ações fazem parte de esforços contínuos para interceptar contrabandos e reforçar a segurança na região, especialmente em áreas próximas à fronteira.