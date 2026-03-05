spot_img
Paraná Competitivo: Impacto Econômico de R$ 3,79 no PIB por Real Investido

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Cada R$ 1 investido com o Paraná Competitivo gera R$ 3,79 no PIB do Paraná, aponta o estudoFoto...

Um estudo recente realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) revela o impacto significativo do programa Paraná Competitivo na economia estadual. Para cada real investido, o programa gera R$ 3,79 no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná.

Efeito Multiplicador dos Incentivos Fiscais

O levantamento considera os resultados do programa entre os anos de 2019 e 2025, destacando o potencial dos incentivos fiscais em promover o crescimento econômico. Tais incentivos são fundamentais para a criação de novas riquezas no estado, possibilitando um ambiente mais atrativo para investidores.

A Importância do Programa para o Paraná

O Paraná Competitivo tem se mostrado uma ferramenta eficaz para estimular o desenvolvimento econômico local. Além de fortalecer o PIB, o programa contribui para a geração de empregos e melhoria da infraestrutura, beneficiando a população de maneira geral.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

