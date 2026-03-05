João Fonseca Avança em Indian Wells e Enfrentará Kahachanov

João Fonseca, o único brasileiro ainda na disputa do torneio de simples do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, está se preparando para encarar o russo Karen Kahachanov na segunda rodada. Fonseca, que ocupa atualmente a 35ª posição no ranking mundial, mostrou um excelente desempenho na estreia ao vencer o belga Raphael Collignon em dois sets diretos, com parciais de 7/6 (2) e 6/4. A partida foi concluída em 1h43min de jogo.

Recuperação e Desempenho de João Fonseca

Após um início de temporada complicado devido a lesões na região lombar, João Fonseca demonstrou satisfação com sua performance em Indian Wells. Em entrevista ao site ATPTour, ele afirmou estar recuperando o ritmo de jogo e se sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta às quadras.

Histórico de Confrontos e Próximo Desafio

Na próxima sexta-feira, Fonseca enfrentará o russo Karen Kahachanov, atual 16º do mundo. Este será o segundo confronto entre os dois, sendo que no ano passado Kahachanov levou a melhor na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, vencendo por 2 sets a 1.

Outros Destaques dos Brasileiros no Torneio

Beatriz Haddad Maia foi eliminada do torneio de simples após perder para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 2 sets a 1. Já a dupla formada por Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski, campeãs do WTA 1000 de Dubai, estreia na competição na próxima sexta-feira.

