Desabamento de Lar de Idosos em Belo Horizonte Deixa Seis Mortos

Na madrugada desta quinta-feira (5), um trágico desabamento ocorreu em um lar de idosos localizado no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, resultando na morte de seis pessoas e deixando várias outras soterradas.

Detalhes do Incidente

Das seis vítimas fatais, cinco eram idosos e a sexta vítima foi identificada como um homem de 30 anos. O desabamento mobilizou equipes de resgate que chegaram ao local por volta das 1h40 da manhã.

Resgate e Salvamento

Com o auxílio de vizinhos, as equipes de resgate conseguiram salvar oito pessoas, incluindo dois cuidadores e seis idosos. Entre os resgatados, estava uma criança de 2 anos, que foi retirada dos escombros consciente e com sinais vitais estáveis.

Operação de Busca

Cerca de 13 vítimas permanecem soterradas, e mais de 50 bombeiros estão empenhados nas operações de salvamento, utilizando cães de busca para auxiliar na localização dos soterrados. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Odilon Behrens para atendimento médico.

Causas do Desabamento

Até o momento, as causas do desabamento são desconhecidas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos possuía funcionamento regularizado.