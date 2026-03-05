spot_img
PMPR Realiza Encontro ‘Chá de Rosas’ para Debater Identidade Feminina

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

O programa 'Chá de Rosas' da Polícia Militar do Paraná (PMPR) é realizado bimestralmente com o intuito de celebrar a presença feminina na corporação. O evento visa reconhecer a contribuição significativa das mulheres na segurança e proteção da população paranaense.

Objetivos do Programa

O 'Chá de Rosas' não apenas reconhece o papel das policiais femininas, mas também busca promover sua integração dentro da corporação. A iniciativa é um passo importante para estabelecer um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso, onde todos se sintam valorizados.

Inclusão e Respeito

Ao incentivar a interação entre as policiais, o programa contribui para a criação de um espaço mais inclusivo. A troca de experiências durante esses encontros fortalece os laços e promove o respeito mútuo entre os membros da corporação.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

Artigos Populares