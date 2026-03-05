spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Investimentos Avançam na Educação do Paraná com Novo Pacote Anunciado por Ratinho Junior

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Educação, Roni Miranda, anunciam ne...

O governador Ratinho Junior revelou um novo pacote de investimentos para a educação no estado do Paraná. A iniciativa inclui R$ 50 milhões destinados ao programa Escola Mais Bonita, que visa melhorar a infraestrutura das escolas estaduais.

Aquisição de Uniformes e Equipamentos

Além da melhoria estrutural, o governo estadual alocou R$ 98 milhões para a compra de uniformes escolares. Outro montante de R$ 98 milhões será direcionado para a aquisição de novos equipamentos, fortalecendo os recursos disponíveis para alunos e professores.

Reforço no Corpo Docente

A convocação de mil novos professores foi anunciada como parte do esforço para aprimorar a qualidade do ensino na rede estadual. Este movimento está alinhado com o compromisso do governo em garantir um ensino de qualidade para todos os estudantes.

Investimento Total na Educação

Nos últimos anos, a Secretaria da Educação do Paraná investiu mais de R$ 1,4 bilhão em diversas áreas, incluindo infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, demonstrando um compromisso contínuo com o desenvolvimento educacional do estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Turistas de Londrina Ficam Retidos em Dubai Devido a Conflitos no Oriente Médio
Turistas de Londrina Ficam Retidos em Dubai Devido a Conflitos no Oriente Médio
Próximo artigo
PMPR Realiza Encontro ‘Chá de Rosas’ para Debater Identidade Feminina
PMPR Realiza Encontro ‘Chá de Rosas’ para Debater Identidade Feminina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares