Investimentos Avançam na Educação do Paraná com Novo Pacote Anunciado por Ratinho Junior

O governador Ratinho Junior revelou um novo pacote de investimentos para a educação no estado do Paraná. A iniciativa inclui R$ 50 milhões destinados ao programa Escola Mais Bonita, que visa melhorar a infraestrutura das escolas estaduais.

Aquisição de Uniformes e Equipamentos

Além da melhoria estrutural, o governo estadual alocou R$ 98 milhões para a compra de uniformes escolares. Outro montante de R$ 98 milhões será direcionado para a aquisição de novos equipamentos, fortalecendo os recursos disponíveis para alunos e professores.

Reforço no Corpo Docente

A convocação de mil novos professores foi anunciada como parte do esforço para aprimorar a qualidade do ensino na rede estadual. Este movimento está alinhado com o compromisso do governo em garantir um ensino de qualidade para todos os estudantes.

Investimento Total na Educação

Nos últimos anos, a Secretaria da Educação do Paraná investiu mais de R$ 1,4 bilhão em diversas áreas, incluindo infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, demonstrando um compromisso contínuo com o desenvolvimento educacional do estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br