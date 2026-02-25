Operação da PF Desvenda Fraudes em Licitações Públicas

A Polícia Federal (PF) iniciou, na quarta-feira (25), a Operação Vassalos, visando investigar irregularidades em processos licitatórios. A operação tem como alvo uma suposta organização composta por agentes públicos e privados, suspeitos de desviar recursos provenientes de emendas parlamentares.

Esquema de Fraude em Licitações

Conforme informações da PF, os investigados manipulavam as licitações para beneficiar uma empresa ligada ao grupo. Os valores desviados eram utilizados para o pagamento de vantagens indevidas e na ocultação de bens.

Crimes Identificados

Entre os delitos identificados estão a manipulação do caráter competitivo das licitações, fraudes em contratos, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

Ações da Polícia Federal

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. As ações ocorrem nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

