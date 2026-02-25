sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Cambé
Tudo
Paraná Expande Programa de Saúde Ocular para Alunos da Rede Pública

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Roberto Dziura Jr/AEN

O Governo do Paraná anunciou a segunda fase do Programa Bons Olhos Paraná, que visa atender mais de 540 mil alunos de escolas públicas em 2026. A nova etapa do projeto pretende levar serviços oftalmológicos gratuitos, incluindo consultas e fornecimento de óculos, para estudantes de 275 municípios do estado.

Investimento e Expansão

Com um investimento de R$ 64 milhões, o programa se propõe a ampliar o acesso à saúde ocular de qualidade para crianças e adolescentes da rede pública. A iniciativa busca não apenas melhorar o desempenho escolar dos alunos, mas também contribuir para o bem-estar geral dos jovens paranaenses.

Importância do Programa

O Programa Bons Olhos Paraná é uma resposta às necessidades de saúde ocular identificadas entre os estudantes. Com a detecção precoce de problemas de visão, é possível evitar complicações futuras e garantir que as crianças tenham melhores condições de aprendizado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

4
Redação Portal Cambé
