Ônibus Incendiado no Rio Após Operação Policial

Na manhã desta quarta-feira (18), um ônibus foi incendiado, interrompendo o tráfego na Avenida Paulo de Frontin, em direção ao Túnel Rebouças, próximo à Rua do Bispo, no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu em resposta a uma operação policial nas comunidades dos morros Fallet, Fogueteiro e Prazeres, situadas na região central da cidade.

Resultados da Operação Policial

Durante a operação, o chefe do tráfico local, Claudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, foi morto juntamente com seis outros suspeitos, conforme informações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Leandro Silva Souza, um morador da área, também foi vítima fatal do confronto.

Repercussões e Medidas Adicionais

O comandante-geral da PMERJ, Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou que o esconderijo de Jiló e sua quadrilha foi descoberto no dia anterior, levando à operação de hoje. A ação resultou na apreensão de armas e explosivos, e a presença policial será mantida na área por tempo indeterminado.

Impacto no Trânsito e Desvios

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o acesso ao Túnel Santa Bárbara está fechado pelo Elevado 31 de Março, com desvio na Avenida Salvador de Sá. Motoristas são aconselhados a utilizar o Túnel Rebouças ou o Aterro do Flamengo para se dirigirem à Zona Sul.

Linhas de Ônibus Afetadas

A Rio Ônibus informou que dez linhas foram afetadas, com alterações em seus itinerários no Rio Comprido e em Santa Teresa. As linhas impactadas incluem: 201 Santa Alexandrina x Castelo, 202 Rio Comprido x Castelo, 410 Saens Pena x Gávea, entre outras.