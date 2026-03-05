Projeto Instrumental Urbano Traz Música aos Terminais de Ônibus em Londrina

O projeto 'Instrumental Urbano', aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina (Promic), visa levar música instrumental aos usuários do transporte coletivo. A iniciativa ocorre em sete terminais urbanos e na rodoviária da cidade, com a estreia marcada para a próxima segunda-feira (9), às 7h30, no Terminal Vivi Xavier.

Duo Mano a Mano

O projeto é executado pelo Duo Mano a Mano, formado por Rodrigo Figueiredo, no piano elétrico, e Leopoldo Nantes, no violão. Ambos são formados pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e atuam como instrumentistas e educadores. O objetivo é desmistificar a música instrumental, tornando-a mais acessível ao público.

A Música Instrumental e Seu Impacto

Rodrigo Figueiredo destaca a falta de espaço na mídia para a música instrumental, que enfrenta dificuldades em atrair público para concertos. Já Leopoldo Nantes vê a música instrumental como uma oportunidade de conexão mais profunda com elementos musicais como melodia e harmonia, proporcionando uma experiência enriquecedora.

Próximas Apresentações

Após o Terminal Vivi Xavier, o projeto seguirá para o Terminal Oeste no dia 21 de março, às 11h30. Serão dez apresentações ao longo do ano, cada uma com 90 minutos de duração. A agenda completa pode ser conferida no Instagram do projeto: @duo_mano_a_mano.

Informações Adicionais

Todas as apresentações são gratuitas e possuem classificação indicativa livre, com suporte de acessibilidade comunicacional e atitudinal.

