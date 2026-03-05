Duplicação da PRC-466 entre Pitanga e Turvo Atinge 18,2% de Conclusão

A obra de duplicação da rodovia PRC-466, que liga os municípios de Pitanga e Turvo, no Paraná, alcançou 18,2% de conclusão. Este projeto é uma importante iniciativa para melhorar a infraestrutura da região, oferecendo novas pistas de concreto rígido, além de viadutos e uma ponte em construção.

Investimento Significativo

O investimento total para a duplicação da PRC-466 é de R$ 514,2 milhões. Este montante está sendo direcionado para aprimorar a segurança e eficiência do tráfego na região, beneficiando não apenas os moradores de Pitanga e Turvo, mas também os municípios vizinhos.

Extensão do Projeto

O projeto de duplicação se estende desde o perímetro urbano de Pitanga até o perímetro urbano de Turvo. Além disso, a obra inclui acessos aos municípios de Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São Roque, impactando positivamente o transporte e a economia local.

