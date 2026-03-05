spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Duplicação da PRC-466 entre Pitanga e Turvo Atinge 18,2% de Conclusão

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PRC-466 Whitetopping Pitanga a Turvo - Barreiras de concretoFoto: DER

A obra de duplicação da rodovia PRC-466, que liga os municípios de Pitanga e Turvo, no Paraná, alcançou 18,2% de conclusão. Este projeto é uma importante iniciativa para melhorar a infraestrutura da região, oferecendo novas pistas de concreto rígido, além de viadutos e uma ponte em construção.

Investimento Significativo

O investimento total para a duplicação da PRC-466 é de R$ 514,2 milhões. Este montante está sendo direcionado para aprimorar a segurança e eficiência do tráfego na região, beneficiando não apenas os moradores de Pitanga e Turvo, mas também os municípios vizinhos.

Extensão do Projeto

O projeto de duplicação se estende desde o perímetro urbano de Pitanga até o perímetro urbano de Turvo. Além disso, a obra inclui acessos aos municípios de Santa Maria do Oeste e Boa Ventura de São Roque, impactando positivamente o transporte e a economia local.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Projeto Instrumental Urbano Traz Música aos Terminais de Ônibus em Londrina
Projeto Instrumental Urbano Traz Música aos Terminais de Ônibus em Londrina
Próximo artigo
Defesa de Daniel Vorcaro Solicita ao STF Provas que Justifiquem Prisão
Defesa de Daniel Vorcaro Solicita ao STF Provas que Justifiquem Prisão
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares